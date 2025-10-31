徐榛蔚報告馬太鞍洪災頻甩鍋中央 張美慧批：對季連成沒一句感謝

〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖洪災縣府遭批評救災失能，花蓮縣議會定期大會今開議，要求縣長徐榛蔚針對馬太鞍洪災做專案報告，徐報告時強調「縣府一直都在」賣力澄清，仍被民進黨議員張美慧怒批「甩鍋」！張美慧說，徐榛蔚的報告只會甩鍋，對來收拾縣府爛攤子的中央、季連成政委沒一句感謝，給人「指揮官站在中央對立面」，沒有發揮應有的功能，才會發生義煮團遭擋，她說「指揮官應該是傅崐萁」。

張美慧批，花蓮縣長應該是地方救災的指揮官，但外界卻誤會指揮官應叫做「傅崐萁」，傅崐萁甚至在立法院把疏散的責任推給光復鄉公所，她質疑「到底誰才是指揮官、誰在主導」？她舉例，阻擋義煮團、醫療專車事件，就是因為指揮官沒有發揮指揮調度的功能，導致第一線的員警去攔截全國熱心前來救災的義煮團志工、重機具超人，員警變成了第一個被罵的人。

張美慧也說，這次季連成將軍到花蓮幫忙收拾爛攤子，風神颱風撤離時都是季連成一個人在忙，徐榛蔚、傅崐萁到最後才出來看戲，但縣長在專案報告中｢不斷重複感謝縣府建設處、消防局、民政處、民間團體」，卻對來幫忙收拾花蓮爛攤子的政務委員季連成將軍「一句感謝都沒有」，縣長態度上明顯站在中央對立面。

張美慧批，實際救災工作包括中央、國軍及民間鏟子超人、各縣市資源，但縣長報告還給大家看救災影片，完全是替縣府擦脂抹粉，整個專案報告內容聽起來就是一個甩鍋的報告，許多工作包括救難本來就是縣府該做的，如果縣府無法做或不做，縣府乾脆就關門好了。

徐榛蔚在花蓮當縣長2屆任期剩下最後1年多，過去縣議會定期大會只有下午施政報告才會出現，因為馬太鞍洪災救災遭批無作為，徐榛蔚破天荒早上就出現在議會，被要求做馬太鞍堰塞湖災害事件做專案報告，徐榛蔚落落長講了1小時、還拍精美影片，詳述並強調救災搶險、復原重建等工作，包括當天第一時間消防局電話被打爆，600多條報案要逐一釐清、調度機具等；對於花蓮縣政府在網路不斷地被抹黑、被說無作為、不斷地被問花蓮縣政府在哪裡」，徐榛蔚則說「覺得非常遺憾」

花蓮縣長徐榛蔚今天到花蓮縣議會專案報告馬太鞍堰塞湖洪災救災，列出的致謝名單超級長，但完全沒提到來收爛攤的季連成政委。(記者花孟璟攝)

