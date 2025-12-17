徐榛蔚將卸任！吉安鄉長游淑貞表態「準備好了」 還有這些人角逐縣長

吉安鄉長游淑貞（右）表態爭取國民黨花蓮縣長提名，左為現任縣長徐榛蔚。翻攝游淑貞臉書



花蓮縣長徐榛蔚明年將卸任，吉安鄉長游淑貞在國民黨花蓮縣黨部舉辦的黨慶中首度表態，已經準備好投入縣長選舉，會爭取黨內提名與鄉親支持，國民黨副主席李乾龍也在黨慶中表態相挺。

國民黨花蓮縣黨部日前舉辦131週年黨慶，游淑貞在會中表態參選下屆花蓮縣長。她在臉書提到，為了花蓮的未來發展，她願意承擔這份責任，也已做好準備，爭取各界與鄉親的認同。

游淑貞說，自己從基層做起，擔任鄉民代表、縣議員、吉安鄉長，都是用踏實的行動對每一份託付負責。若有機會承擔更大的責任，也將秉持初心，為花蓮的永續發展全力以赴。

廣告 廣告

儘管游淑貞首度表態爭取縣長大位，不過前國民黨花蓮市長葉耀輝、前花蓮市長魏嘉賢、議長張峻也很積極，目前尚未定於一尊。游淑貞日前接受聯訪時指出，國民黨已做過多次內部民調，包括自己跟各黨籍的可能人選，作為未來評估依據，「目前黨內有葉耀輝跟自己，2人競爭黨內提名。」至於魏嘉賢和張峻，兩人已非國民黨籍，恐難以在時程內回歸，但仍尊重其個人決定。

提到民調，游淑貞指出，在50歲以上族群中，她的支持度最高，20至29歲族群表現也很穩健，顯示長期經營獲得肯定，對選情很有信心。

更多太報報導

週刊曝台積電熊本廠驚傳虧損 擬直上2奈米製程專供輝達、超微

機器人計程車點火 特斯拉股價衝489.88美元新高

23歲女清潔隊員遭酒駕撞死 妹哭斷腸「我沒有姊姊了」讓網友心碎