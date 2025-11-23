徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞] 花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，「不提名縣長人選」也會是選項之一。
隨徐榛蔚明年卸任，外界都關注接班人選，由於其夫傅崐萁沒表態回鍋參選縣長，徐、傅也有2位屬意接班人選，一是游淑貞，另一位指向「友傅」的新城鄉長何禮臺；另一方面，魏嘉賢、張峻不僅投入選戰可能性高，未來民進黨是否不提名，禮讓1人參選？地方相當關注。
有平面媒體報導，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，黨主席鄭麗文上任後曾討論「同舟專案」但未定案；張峻、魏嘉賢分別被開除、撤銷黨籍，若申請回復黨籍，還須經考紀會討論，即使通過也要滿1年才具有參選資格，按目前時程是「來不及了」，未來張、魏參選也不至於造成國民黨大衝擊。
盧新榮說，其實黨內做過幾波民調，除花蓮市還要再努力外，各鄉鎮都很肯定游淑貞。至於傅崐萁是否回鍋參選？盧說不會，傅也無表態。
