徐榛蔚感謝紅十字會援建 秀林「救災避難暨多功能中心」今動土 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣政府於今（16）日在秀林鄉和平村舉行「緊急救災避難暨多功能活動中心新建工程」動土典禮，象徵工程正式啟動。縣府指出，該中心由中華民國紅十字會援建，預定於115年12月31日前完工，未來將提供更完善的災時避難空間與平時社區生活的使用功能，強化當地整體防災韌性。

花蓮縣府指出，花蓮縣位處板塊交界帶，地震頻繁，且多受颱風、豪雨及土石流等天然災害影響，縣府向來重視居民撤離避難及收容作業。尤其在0403震災後，地質環境更加脆弱，屢有緊急撤離的必要。

廣告 廣告

徐榛蔚感謝紅十字會援建 秀林「救災避難暨多功能中心」今動土 7

徐榛蔚特別感謝紅十字會的援建，花蓮縣政府團隊及各相關單位、民間團體的支持與合作，讓本案自規畫、設計到動土，得以在地方需求與專業評估下穩健推進。

「後經評估和平地區現有的避難收容處所，恐不足以應對災害期間之避難需求。」徐榛蔚表示，花蓮縣政府積極與中華民國紅十字會合作，在秀林鄉克來寶段161地號興建「緊急救災避難暨多功能活動中心」，以提升在地防災量能。

「希望打造兼具安全、防災與生活機能的公共空間。」徐榛蔚表示，「緊急救災避難暨多功能活動中心」的設計理念，兼顧災時避難與平時社區使用，從基地動線、安全避難容量、公共活動區域到無障礙設施，都充分考量在地地形條件與居民實際需求。

此外，二樓將規劃為親子館，完工後將成為花蓮北區最北端的親子活動據點，提供親子共學、遊戲互動與教養諮詢等服務，讓偏鄉地區的孩子與家長，也能就近享有優質的親子空間。

徐榛蔚提及，和平村與南澳村長期合作，尤其在醫療照護上，和平村多數洗腎患者需跨越大橋至南澳就醫，花蓮縣政府與宜蘭縣政府已結盟，在緊急搶災搶險及醫療救護領域強化連携，以因應颱風、強降雨導致蘇花公路預警封閉時，只能北上宜蘭的交通現況。

花蓮縣府說明，今日動土典禮由花蓮縣長徐榛蔚主持，中華民國紅十字會潘維大會長親自率領團隊出席，立法委員傅崐萁、秀林鄉長王玫瑰等貴賓共同蒞臨，並一同見證工程啟動的歷史時刻。

花蓮縣府說明，「緊急救災避難暨多功能活動中心」興建規模為地上2層樓，總樓地板面積為1,476.62平方公尺，建築基地面積為3,988.91平方公尺，合計建造經費為1億2,748多萬元。

完工後，將成為和平村面對天然災害時的重要避難基地，除提供充足、安全的收容空間之外，也將兼具平時社區多功能活動場地之用，提升地方公共服務品質。

「此工程象徵公私協力共同投入防災建設的成果。」徐榛蔚強調，該中心的興建也展現花蓮縣提升社區韌性的決心。未來縣府將持續整合各界資源，讓花蓮的每一個社區都能在災害來臨時，多一分保障、多一份安心。

照片來源：花蓮縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

YouBike光復糖廠站正式啟用 花蓮觀光處：綠色運具網絡更臻完整

跨域思維體驗教育館將啟用 徐榛蔚：親子共學新亮點

【文章轉載請註明出處】