徐榛蔚指示3措施防堵禽流感 花蓮農業處籲主動通報依法可獲補償 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

因應近日台中市發生禽流感疫情，查獲畜主隱匿疫情，依法對全場禽隻實施撲殺且不予補償，引發社會關注。對此，花蓮縣政府農業處今（29）日提醒，畜主如發現禽隻出現異常死亡、產蛋率驟降等情形，首重「即時通報」動物防疫機關；只要主動通報並配合防疫措施，依法可獲得相關補償與協助，切勿因心存僥倖而隱匿疫情，反而導致全場撲殺、喪失補償資格，得不償失。花蓮縣長徐榛蔚也已指示相關單位務必落實3大措施以應對防疫。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為同時兼顧防疫與食品安全，縣府已責成相關單位持續落實以下重點工作，第一，加強宣導畜主落實禽流感防疫措施，發現異常狀況即時通報；其二，持續強化養禽場生物安全管理及例行查核；第三，同步進行消費者衛教宣導，提醒民眾選購來源清楚、標示完整之禽肉與雞蛋，並確實煮熟後食用。

花蓮農業處長陳淑雯指出，本次流行之 H5N1 禽流感病毒屬高病原性病毒，對家禽產業影響甚鉅，亦可能對與染疫禽隻密切接觸者帶來健康風險，因此防疫工作的即時性與完整性相當重要。

陳淑雯也再次強調，目前市售合格禽肉及雞蛋，均須經屠宰衛生檢查及冷藏運輸等層層把關，只要充分加熱即可安全食用，請民眾無須恐慌。

「防疫工作需全民共同配合，畜主誠實通報是守護產業安全與自身權益的重要關鍵。」花蓮縣府呼籲，民眾只要落實正確飲食與衛生習慣，即可安心享用禽產品。縣府也將持續與中央保持密切合作，全力守護縣內畜禽產業安全與民眾健康。

照片來源：花蓮農業處

