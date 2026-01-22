徐榛蔚接班人來了！「她」民調大勝將角逐花蓮縣長 藍營卻傳內鬥

即時中心／高睿鴻報導

「傅徐體制」稱霸花蓮政壇多年，現國民黨團總召傅崐萁、妻子徐榛蔚，已輪流擔綱縣長十幾年；但如今，徐的第2任期進入尾聲，故外界頗關注，未來誰能接班大位。不過目前看來，接班人選似乎仍是「傅式王朝」延伸，得到傅家支持的吉安鄉長游淑貞，據傳在藍營的內參民調，大勝競爭者、前花蓮市長葉耀輝40個百分點；因此國民黨花蓮黨部表示，將建請黨中央提名她選花蓮縣長。豈料，此舉卻引發葉耀輝強烈不滿。

回顧此次藍營提名花蓮縣長的過程，可謂相當混亂，首先是媒體人何啟聖日前表態，有意參加藍營的初選，但卻直接被黨排除、根本沒列入民調選項；此舉引發孫文學校總校長張亞中、以及何啟聖本人的憤怒，頻頻砲打黨中央。沒想到，後續就連唯一被納入民調、有機會跟游淑貞拚高下的葉耀輝，都對黨的處理方式很有意見；藍營花蓮縣黨部昨（21）天突然宣布，游淑貞支持率51.9%、大勝葉的11.8%，大幅度領先的情況下，將建請黨中央徵召游，參選花蓮縣長。

由於國民黨一開始的說法，是找3間公司進行全民調；結果，最後竟變成「內參民調」、且根據葉耀輝的說法，只找了艾普羅民調這間機構。不僅如此，過程還「偷偷摸摸」、事情根本沒有對外公布消息，直到公布民調結果後，才宣稱這是「內參民調」。葉耀輝說，這對他造成極大傷害、根本是將其當成墊腳石。

他更質疑，自己本來要求，至少進行3次電視辯論、闡述政見，但游卻不願意；結果黨部還搞突襲民調，讓自己在尚未向選民完整交代政見的情況下，就直接被刷掉，無法心服口服。

前花蓮市長葉耀輝。（圖／翻攝自葉耀輝臉書）

至於游淑貞則回應，對於花蓮縣黨部將建請黨中央，提名她代表國民黨參選花蓮縣長，要表達最誠摯的感謝。她宣稱，此次民調結果顯示，花蓮各鄉鎮市支持她的比例均高，讓自己深刻感受到基層民意的力量；並表示，也將更加倍提醒自己，未來若肩負更大責任，必須以更謙卑的態度、更勇敢踏實的行動力，報答鄉親的託付。

游淑貞還說，這份支持，不只是對她個人的肯定與鼓勵，更是對她長期在地方服務、一步一腳印付出的信任與期待。她另也表示，自己始終相信，制度是政黨最重要的資產、團結是勝選最關鍵的力量，因此承諾，之後將全力配合黨中央決策，與所有同志攜手合作。

游淑貞還稱，花蓮正處於重建與轉型的關鍵時刻，面對天災衝擊、產業挑戰與人口流失，「我願意承擔更大的責任，和縣民站在一起」。

