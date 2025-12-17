徐榛蔚接班人是她！游淑貞表態參選花蓮縣長

▲花蓮縣長徐榛蔚明年底卸任，最有可能代表國民黨參選花蓮縣長的吉安鄉長游淑貞表態，已準備好承擔更大的責任。（圖／翻攝游淑貞臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮縣長徐榛蔚明年底卸任，因花蓮是國民黨立院黨團總召傅崐萁的本命區，民進黨也力拼要首度搶下花蓮版圖，積極與當地反傅家勢力合作。而最有可能代表國民黨參選花蓮縣長的吉安鄉長游淑貞16日表態，已準備好承擔更大的責任。

國民黨祕書長李乾龍日前到花蓮參加黨慶活動時公開表示，「對明年花蓮縣長選舉的信心，來自於吉安鄉長游淑貞」。游淑貞說，自己長期從基層做起，歷任鄉民代表、縣議員及吉安鄉長，始終以踏實態度回應各項託付。她表示，若未來承擔更重責任，將延續同樣的做事原則，投入花蓮永續發展。

廣告 廣告

游淑貞提到，近2年花蓮多次遭逢重大天災，觀光與產業受到衝擊，當前最迫切的任務是強化防災韌性與加速產業復甦。她說，吉安鄉在災害防救上的投入，已獲中央與縣府肯定。

游淑貞表示，吉安鄉並與鄰近鄉鎮建立防災互助機制，相關經驗可進一步擴大應用，提升花蓮整體安全與生活安心感，打造更完善的防災體系。針對產業發展，游淑貞表示，將整合各領域力量，完善海陸空交通，降低產業限制，並加速導入AI與創新科技，協助產業轉型與永續發展，為花蓮奠定更穩健的未來。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍綠全面開戰！他喊話綠營做好準備：別再放過真正的大魔王傅崐萁

綠營布局花蓮2026選戰！新潮流傳與張峻接觸 合力扳倒傅崐萁勢力

力挺陳玉珍提案！傅崐萁：助理費修法是進步法案 薪水不再打折扣