徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。
隨徐榛蔚明年卸任，其夫傅崐萁是否回鍋參選縣長，是最近政壇熱門話題。徐、傅也有2位屬意接班人選，一是游淑貞，另一位指向「友傅」的新城鄉長何禮臺。但隨情勢發展與游淑貞反罷免有功，出線可能性大增，游也不諱言「我一直在準備」。
不過，魏嘉賢與被視為「反傅勢力」的張峻，不僅投入選戰可能性高，未來民進黨是否不提名，禮讓1人參選？地方相當關注。
國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，黨主席鄭麗文上任後曾討論「同舟專案」但未定案；張峻、魏嘉賢分別被開除、撤銷黨籍，若申請回復黨籍，還須經考紀會討論，即使通過也要滿1年才具有參選資格，按目前時程是「來不及了」，未來張、魏參選也不至於造成國民黨大衝擊。
盧新榮說，其實黨內做過幾波民調，除花蓮市還要再努力外，各鄉鎮都很肯定游淑貞。至於傅崐萁是否回鍋參選？盧說不會，傅也無表態。
民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，花蓮被列艱困選區，黨內議員張美慧、胡仁順及外傳不分區立委沈伯洋都是優秀人選，但至今無接觸也不清楚意願；就實力評估，與無黨籍甚至第三勢力結盟都是選項，政治情勢變化快，現階段說要跟誰結盟似言之過早。
嚴献宗表示，近年花蓮也有一股政治新勢力企圖翻轉找出新契機，盼實現花蓮政黨輪替，因此民進黨將尋求任何可能合作的模式。
