徐榛蔚明年底卸任！吉安鄉長游淑貞正式表態參選花蓮縣長：我已準備好

記者李鴻典／台北報導

花蓮縣長徐榛蔚明年底卸任，吉安鄉長游淑貞正式表態，已準備好承擔更大的責任。

游淑貞發出聲明【為了花蓮，我已準備好承擔更大的責任】，她說，謝謝大家的關心與鼓勵，也感謝在國民黨花蓮縣黨部131週年黨慶中，國民黨副主席李乾龍副給予她的公開肯定。

游淑貞表示，想誠懇地向大家說明：為了花蓮的未來發展，願意承擔這份責任，也已做好準備，爭取各界與鄉親的認同。

游淑貞強調，自己一路走來，從基層做起，始終相信「一步一腳印、把事情做好」才是對鄉親最好的回報。無論擔任鄉民代表、縣議員，或是吉安鄉長，都用最踏實的行動，對每一份託付負責。

游淑貞說，未來，若有機會承擔更大的責任，也將秉持同樣的初心，為花蓮的永續發展全力以赴。

游淑貞提到，這兩年，花蓮歷經多次重大天災，對觀光與各項產業造成不小衝擊。她深知，強化防災韌性、加速產業復甦，是眼前最迫切的任務。

游淑貞表示，在吉安鄉，我們長期投入災害防救工作，也獲得中央與縣府的肯定，並與鄰近鄉鎮建立防災互助機制，這些都是一步一步累積的成果。有信心，把這些經驗擴大，為花蓮打造更安全、更安心的生活環境。

對於各項產業，她也將積極整合各領域力量，完善海、陸、空交通，降低產業發展的限制，同時加速導入 AI 與創新科技，協助產業轉型、永續發展，讓花蓮走得更穩、更遠。花蓮值得更好的未來，游淑貞還提到，會繼續傾聽、繼續努力，也期待與大家一起，為這片我們深愛的土地打拚。

花蓮縣長徐榛蔚明年底卸任，吉安鄉長游淑貞正式表態，已準備好承擔更大的責任。（圖／翻攝自游淑貞臉書）

不過，前國民黨花蓮市長葉耀輝也有意尋求黨內提名，另外，之前被國民黨停權、開除的前花蓮市長魏嘉賢、議長張峻同樣有意參選，藍營目前分裂成多方勢力；游淑貞日前接受媒體聯訪表示，國民黨部已做內部民調，包括自己與各黨籍可能人選，民調結果作為中央黨部參考，「目前國民黨內有花蓮市前市長葉耀輝與自己，2人競爭黨內提名。」

