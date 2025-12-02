徐榛蔚會勘太平洋公園整修進度 預計12月底啟用 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為持續提升城市公共設施品質，打造宜居友善環境，花蓮縣長徐榛蔚今（2）日偕同建設處、施工單位廠商等人，前往太平洋公園會勘新建設施設備、橋梁工程及周邊步道整修進度與品質，除了關心與掌握工程執行狀況與使用安全，也預告工程幾近完工，新建工程將於12月底全新啟用，提供民眾更完善的休閒品質。

徐榛蔚指出，她重視城市景觀與關心鄉親的休憩需求，特別於月底啟用前，再次檢視各項工程，讓場域更加友善、安全。她說，相關基礎設施的修繕完工，不但提升公園多元的使用機能與全齡友善環境，而且能讓民眾安心休憩、親近自然。

花蓮建設處表示，「太平洋公園新建成人體健設施設備、周邊步道整修曁陽光電城周邊設施坡道改善工程」增設各式成人體健設施、改善木棧道、地坪鋪面及設施坡道等部分給予建議，自113年11月12日開工，所需經費約5600萬元，目前已完工。

此外，徐榛蔚也同步會勘「太平洋公園0403震災復建工程」，主要施作項目包含新建一座鋼管人行橋樑、預立版樁打設、鋪面與坡道整建、照明設施更新等，自今年5月2日開工，預算約1,846萬元，該工程也已幾近完工，待工程結束再行公佈開放時間。

「未來也將持續細緻優化各項建設，讓花蓮成為全民的運動場、天然的健身房。」花蓮縣政府表示，隨著各項設施與復建工程將陸續完工，太平洋公園將呈現嶄新面貌，轉型為融合健康運動、在地文化與生態景觀的體建場域，為鄉親與遊客帶來全新視覺與休憩體驗，朝向全民共享的運動與休閒空間邁進。

照片來源：花蓮縣府

