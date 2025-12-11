徐榛蔚會勘文化局多項館舍工程 致力打造花蓮重要藝文廊帶 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

針對外界關心花蓮文化局多項館舍工程，花蓮縣政府今（11）日表示，為全面提升花蓮縣藝文設施品質與結構安全，花蓮縣長徐榛蔚近期陸續前往花蓮縣文化局文化園區，會勘多項重要館舍相關工程，包含新建圖書館、石雕館結構補強，以及演藝堂與美術館的再造計畫。

「致力於將花蓮文化局週邊地區打造為花蓮最重要的藝文廊帶與文化新核心。」徐榛蔚強調，縣府積極向中央爭取經費，投入整體園區軟硬體建設，目標打造一個更安全、舒適、現代化的文化場域，提供縣民優質的藝文環境。

廣告 廣告

徐榛蔚指出，在石雕博物館部分，文化局已完成詳細的耐震能力評估。針對評估中的水平方向耐震能力略低於標準情形，縣府將立即啟動補強計畫，採用剪力牆補強及構件修復等措施，全面提升結構安全，確保符合現行耐震規範，保障遊客與館藏安全。

花蓮文化局表示，美術館與演藝堂的再造工程總經費達2.1億元，將分兩期進行；第一期1.5億元工程重點包含：美術館及演藝堂的外牆美化耐候漆塗裝、美術館屋頂金屬板耐候塗裝，以及馬賽克磁磚敲除更新。

再者，演藝堂內部則將進行大規模的設備與裝修更新，包括舞台升降吊架、音響、燈光、表演監控及中控室設備全面數位化升級；觀眾席地坪、牆面吸音壁板、天花板、燈光及650席座椅也將全數汰舊換新，並增加走道安全護欄。

花蓮文化局說明，目前已於114年10月完成第一期1.5億元部分發包書圖，賡續辦理工程發包，後續將以0.6億元辦理第二期擴充。第二期工程為0.6億元主要針對入口進行改造，將拆除舊有遮雨棚與低矮門廊，改善影響動線的階梯平台，增設具景觀功能的風除室，並同步更新劇場機電、空調送風機與消防系統，預計全案將於116年4月完工啟用。

花蓮縣府表示，文化園區內的各項工程緊密相連，從新建圖書館的「知識縱谷」意象，到石雕館的安全提升，再到演藝堂與美術館的機能再造，縣府團隊致力於將此區域打造為花蓮最重要的藝文廊帶與文化新核心。

徐榛蔚也要求施工團隊務必掌握進度，確保工程品質，如期如質完成各項建設，未來能以嶄新面貌迎接縣民及遊客，讓花蓮的文化軟實力持續發光發熱。

照片來源：花蓮縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

爭取3500萬推「AI族語對話系統」 陳瑩：科技助力母語文化復興

黃建賓爭取台東炸寒單列無形文化資產 內政部將跨部會研議

【文章轉載請註明出處】