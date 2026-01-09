徐榛蔚會勘村里長提案改善工程 持續提升地方基礎建設

花蓮縣長徐榛蔚重視基層需求，八日下午至晚間在花蓮縣議員林玉芬、鍾素政、詹金富、富里鄉長江東成、玉里鎮長龔文俊、瑞穗鄉長吳萬德以及村里長等人陪同下，前往富里鄉、玉里鎮及瑞穗鄉多處道路實地會勘村里長提案修繕工程，涵蓋農路鋪設、產業道路及AC路面舖設、擋土牆重新施作以及水溝邊坡改善等（見圖），會勘中提出相關修繕建議，並責成有關單位儘快協助辦理施作，全力為鄉親創造更加優質的生活環境。

縣長徐榛蔚在村里長的帶領下逐步視察需改善之處，徐縣長表示，政策的落實有賴於各鄉鎮市首長、代表及各村里鄰長與縣府協力合作，感謝大家勤跑基層為鄉親服務，並與縣府團隊攜手同心持續提升地方基礎建設，為鄉親創造最大福祉。

廣告 廣告

八日下午徐縣長首先視察富里鄉東里村、萬寧村、竹田村針對農路重新舖設路面、農路路面AC重新舖設等問題提出相關修繕建議，期盼盡快辦理施作。接續視察石牌村枋仔崙橋附近的擋土牆、永豐村的農路、豐南村的產業道路舖設水泥及邊坡改善、富南村的產業道路因走山道路破損等工程提案。傍晚至晚間接續視察玉里鎮觀音國小後門道路改善案及瑞穗鄉中正北路一段舊式排水溝重新施作案逐一檢視，徐縣長指示相關局處會同公所配合辦理改善，會勘中多位村里長及農友感謝徐縣長帶領縣府團隊關心在地鄉親與農友的權益。

花蓮縣政府每年舉辦各鄉鎮市基層村里長座談會，針對各項基礎建設，由各村里長將鄉親的意見整合後向縣府提案，徐縣長率相關業務單位團隊實地現勘，讓施政政策能更貼近鄉親的需求，並得到實質的解方，冀盼新的一年攜手鄉親，讓花蓮的建設持續大步向前。