即時中心／高睿鴻報導

花蓮縣長徐榛蔚兩屆任期，將於明（2026）年進入尾聲，誰能接棒備受政壇矚目；據悉，花蓮吉安鄉長游淑貞，最近已在國民黨花蓮縣黨部的黨慶活動，公開表態要參加下屆縣長選舉，而事實上，外界也將其視為接班徐榛蔚的重要人選。她本人亦在社群發文稱，為了花蓮，自己已準備好承擔更大的責任；但另一方面，地方也頗關注藍營可能分裂的情況，因先前遭藍營停權及開除的前花蓮市長魏嘉賢、議長張峻等人，也都是潛在角逐者。

除了被外界視為徐榛蔚接班人，游淑貞也獲得藍營部分大老力挺，例如國民黨副主席李乾龍，之前就公開說：「對明年花蓮縣長選舉有信心，而這份信心，來自於吉安鄉長游淑貞」。不久後，游也向媒體回應此事，坦言「願承擔這份責任」，也對自己很有信心；並承諾，將遵循黨內機制，與其他黨內有意角逐者競爭。

游淑貞後來又稱，根據國民黨多次內部民調，自己無論是50歲以上族群、或是20至29歲族群，均表現相當良好，前者支持度更是最高；據悉，此民調納入了可能參選人、以及不同黨籍的政治人物。而除了她以外，花蓮市前市長葉耀輝也是很常被點名的黨內人選，兩人很可能將共同角逐提名。但游強調，自己非常有信心，雖然初選及跨黨競爭都很艱難，但已經做好承擔的準備。

針對花蓮未來的發展願景，游淑貞說，自己願意擔下這份重任、已經做好準備，爭取各界與鄉親的認同。她接著表示，過去一路走來、從基層做起，自己始終相信「一步一腳印、把事情做好」，才是對鄉親最好的回報。游淑貞又說，無論擔任鄉民代表、縣議員、或吉安鄉長，都有用最踏實的行動，對每一份託付負責。

快新聞／徐榛蔚有接班人了？「她」表態參選花蓮縣長 這幾人恐是競爭對手

吉安鄉長游淑貞（右）表態，有意角逐花蓮縣長。（圖／翻攝自游淑貞臉書）

因此她說：「未來若有機會承擔更大的責任，我也將秉持同樣的初心，為花蓮永續發展全力以赴」。游淑貞接著提到，這兩年花蓮歷經多次重大天災，對觀光與各項產業造成不小衝擊；所以她深知，強化防災韌性、加速產業復甦，是眼前最迫切的任務。

不過，即便能通過初選，之後也將面臨激烈的跨黨大戰。游淑貞強調，自己尊重非國民黨人士的參選意願，但目前，黨內也尚未進展至最終的提名協商機制，相信一切將按民主程序進行。不過她特別提到，藍營內部主要就是她、葉耀輝共同爭取提名；至於議長張峻、前市長魏嘉賢，也都是可能參選者、且都曾是國民黨籍，但現在皆是無黨籍，按照時程應難以及時回歸。即便如此，她依舊說，尊重他們的參選權。

