徐榛蔚神隱多日！2度北上拜廟挨批 張峻酸：刊尋人啟事找縣長

花蓮堰塞湖溢流，災後復原仍在持續進行，花蓮縣府救災進度接連被抨擊，花蓮縣長徐榛蔚又常神隱，29日被直擊北上到松山慈祐宮，和台北市長蔣萬安合體拜廟，再遭到砲轟。對此，出身光復的無黨籍議長張峻狠酸，需要刊登尋人啟事幫花蓮人找縣長。

日前傅崐萁舉辦座談會，遭張峻暴怒踹桌，整場活動不見徐榛蔚身影，張峻開酸，傅崐萁根本才是地下縣長。

徐榛蔚29日一大早現身松山慈祐宮參加媽祖飛昇三獻大典，並感謝各界對花蓮災區物資的捐贈與捐款，認為「媽祖慈悲的護佑之下，我想這就是我們的感受，讓我們做事情勇往直前，不畏外界任何的批評打壓抹黑。」遭到災民怒斥不顧災區跑去台北拜拜。

對此，張峻受訪時大酸，徐榛蔚縣長本來就無心縣政，「我們的傅崐萁委員哪，他可能就是『地下縣長』，所以也用不著徐縣長出面。包括我們在開臨時會，或者是專案會議，有重大事件請縣長來報告還是說明，她也從來沒有參加過。所以在4、5年前，我就曾經刊登頭版，尋人啟事啊，要尋找徐榛蔚縣長，請人家有看到她的請她來開會。」

「Mr.柯學先生」臉書粉專PO出張峻的發言，網友看完後直言「不用找，找到也無所做為」、「只有花蓮人才能翻轉花蓮，希望花蓮人能夠徹底覺醒」、「一天到晚只知道向中央要錢，兩個都一樣」、「期望議長加油翻轉花蓮的政治生態，縣民才會有福份。」

對此，花蓮縣政府緊急滅火回應，徐縣長代表縣府到松山慈祐宮來接受愛心物資的捐贈，北上都是依照相關公務行程。

