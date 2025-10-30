徐榛蔚神隱跑台北拜拜！張峻酸「無心縣政」：要登尋人啟事

政治中心／張予柔報導



花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成洪災，災情嚴重的同時也引爆地方民怨。花蓮縣政府救災動作被批「荒腔走板」，縣長徐榛蔚又常常神隱，多日未現身災區，更讓民眾質疑「縣長人在哪？」。近日，其夫傅崐萁插手她的職責主持災區重建座談會，現場甚至與議長張峻爆發口角。外界批評聲浪未歇，而昨（29）日徐榛蔚終於現身，卻被發現北上參加宮廟活動，再度遭外界砲轟。對此，張峻也開口狠酸。





花蓮堰塞湖潰壩徐榛蔚「在台北拜拜」！張峻怒轟「要登尋人啟事找縣長」網炸鍋

徐榛蔚（右）於29日出席台北松山慈祐宮活動，與蔣萬安（左）同框的畫面被捕捉。（圖／翻攝自臉書@財團法人台北市松山慈祐宮）

徐榛蔚29日出席台北松山慈祐宮舉辦的「媽祖飛昇三獻大典」，在典禮中感謝各界對花蓮災區捐贈物資與善款，稱這是「媽祖的護念」，並強調自己「不畏外界批評與打壓，全力讓災區復原」。活動現場，她與台北市長蔣萬安同框，開心接受捐贈的上千台冰箱，消息曝光後，引來網友怒轟「災民還在苦撐，縣長卻跑去拜拜」。事實上，這已是她五天內第二度北上，先前一次是在城隍廟參拜，當時行政院長卓榮泰正親赴花蓮勘災，縣長缺席行程，改由秘書長代接待。





花蓮縣議長張峻再度開砲，直言徐縣長本來就無心縣政。（圖／民視新聞網）

面對外界批評，花蓮縣政府火速滅火，公共事務室科長李冠霆回應，縣長北上皆屬公務行程，此次是代表縣府接受慈善物資捐贈；徐榛蔚則重申，面對各種抹黑將持續「勇往直前」。然而，花蓮縣議會議長張峻再度開砲，直言「徐縣長本來就無心縣政，我們的傅崐萁委員哪，他可能就是『地下縣長』，所以也用不著徐縣長出面。」，並酸說早在四、五年前就登報刊登尋人啟事，「請看到她的人提醒來開會」。

太魯閣燕子口堰塞湖潰決畫面曝光，花蓮分署更新目前立霧溪下游人員與設施均安。（圖／翻攝畫面）

相關言論掀起熱議，粉專「Mr.柯學先生」也轉發張峻的發言，網友留言嘲諷「花蓮有縣長嗎？」、「找到也沒差」、「只會北上作秀」、「花蓮人該覺醒」。面對災後重建壓力，地方不僅要與洪水搏鬥，似乎也得先找回「神隱縣長」的身影。

原文出處：花蓮堰塞湖潰壩徐榛蔚「在台北拜拜」！張峻怒轟「要登尋人啟事找縣長」網炸鍋

