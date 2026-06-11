徐榛蔚表揚馬太鞍溪救人英雄

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徐榛蔚表揚28名參與救援任務的英雄。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚今（11）日公開表揚28名參與馬太鞍溪救援行動的所有搜救人員，肯定他們冒險犯難的精神。

6月9日中午，一名工地主任因溪水暴漲遭沖走失聯，搜救多時未果。直至深夜近12點，失聯者奇蹟式發出呼救聲，確認仍有生命跡象，搜救人員為之振奮。

吳兆遠（中）局長與四名登沙洲救人、及聽到呼救聲回報的施工人員。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣消防局長吳兆遠表示，救援現場為泥濘沼澤，人員一踩即深陷腰部，雙腳無法拔出，幾乎以爬行方式挺進。他特別感謝4位熟悉地形的民間友人自願加入，並且強調因為瞭解水域環境。吳兆遠說，最後同意放行，成功完成這次救援任務。

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接受表揚的林志軍，就日說服吳兆遠、並率領另外三名部落青年前進救人的核心人物。分享就人心得時，他仍然信心滿滿的說，雖然經驗有限，但因為長期居住在周邊，累積了對當地水域的環境的認識。他強調，「我們沒有包袱，就命一條去拼！」同時也感謝消防同仁與部落兄弟願意相挺，共同完成這項艱鉅任務。

徐榛蔚（中）除公開表揚，也頒給獎狀、獎金。（圖：梁國榮攝）

徐榛蔚縣長也藉由表揚機會再次強調，此次救援展現警民合作與第一線人員的無畏精神，是團體冒險犯難的最佳成果，她代表縣府向所有參與英雄致上最高敬意。（梁國榮報導）

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