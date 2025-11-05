徐榛蔚視察光復鄉、瑞穗鄉重要排水系統工程進度 提升治水防洪標準

積極推動地方建設，優化排水系統，縣長徐榛蔚在縣府建設處長鄧子榆的陪同下陸續前往中區視察光復鄉大華大全排水(芙登溪)水環境改善工程，以及瑞穗鄉瑞北坑排水、瑞北村2鄰排水、瑞祥排水等工程進度，並以全面升級治水防洪的標準，逐步建構安全且永續的花蓮。

縣長徐榛蔚首先至「大華大全排水(芙登溪)生態景觀池、綠色堤岸與棲地營造水環境改善工程」，關切目前工程進度及巡視周邊環境，以及是否落實規劃設計與生態友善，確立排水與生態景觀之維護管理（見圖），二期經費合計6,900萬元，工程預定於114年底驗收完成，形成縣境內多功能、多目標的防洪系統，有效恢復河川生命力、減緩洪氾風險。而瑞穗鄉瑞北坑排水、瑞北村2鄰排水及瑞祥排水等為康芮風災復建工程，工程經費2.4億元，預計將於115年2月完工，目前皆積極工整治中，期盼透過流域思維整體治理。

徐縣長及縣府團隊除現場查核施工品質外，也與光復鄉長林清水、瑞穗鄉長吳萬德交換意見，關心地方需求，有助於接續水利工程計畫。面對全球極端氣候日益嚴峻，縣府秉持「防洪韌性、永續水環境」的核心理念，全力推動北、中、南區各項排水與水環境建設，強化地方整體防災能力。

縣府指出，雖然中區重要排水系統在施工期間面臨地質、氣候等不確定因素，具有相當挑戰，仍會持續努力掌握重建進度，整合協調各單位資源，盼能儘速完工，提供民眾及農友們更加便利的生活環境。