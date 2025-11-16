徐榛蔚謝一圈卻沒謝他！季連成霸氣喊「我不需要」：我是為國家在做事

政治中心／黃韻璇報導

行政院政務委員季連成。（圖／行政院提供）

今年9月底花蓮光復鄉洪災發生後，行政院政務委員季連成擔任中央協調官，駐守花蓮將近一個月才返回中央，日前受到颱風鳳凰外圍環流及馬太鞍新生成3號堰塞湖溢流釀災，季連成昨（15）日再度重返花蓮視察，受訪時被問「徐榛蔚感謝花蓮救災，卻唯獨沒感謝中央」，季連成霸氣回應表示「我不需要」。

行政院政務委員季連成15日再度重返花蓮勘災，接受媒體聯訪時，有記者提問「花蓮縣長徐榛蔚在縣議會的專案會報中，有向很多的志工、很多協助光復鄉的人道謝，但是有議員指出她並沒有向政委道謝」，詢問季連成的看法。

對此，季連成霸氣表示「我不需要人家道謝，我做事是為國家在做事，不需要給我太多道謝，我覺得做任何事情，按自己的本務來做就好，如果民眾有感激擺在心裡面就可以，我不需要人家讚美」，一席話引發網友熱列迴響。

有人在社群平台貼文大讚季連成是「真正為國為民的季將軍」，其他網友紛紛表示「這是我看過最棒的官員，不像一些人機關算盡」、「真正做事的人就是良心、道德標準，並非是表面與文字的表達，有能力和智慧令人信服、季将軍的風格令人欽佩」、「這才是讓人尊重的好官」、「心胸坦坦蕩蕩！為國為民」、「將軍的霸氣令人敬佩，為國為民，這才是值得尊敬的將領」。

