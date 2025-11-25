徐榛蔚赴萬榮勘災 掌握多項工程協助速復原 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

鳳凰颱風萬榮鄉災後復原仍持續進行，花蓮縣政府今（25）日表示，縣府開設災後復原工作會議，並由縣長徐榛蔚主持，中央駐地單位與地方公所皆到場報告復原進度，並就後續防災與復建作業進行討論，加速災後各項工程推動，讓受災地區儘速恢復正常生活。徐榛蔚也前進萬榮鄉災區勘災掌握現況，盼盡速協助災區復原，鄉親早日恢復生活。

「務必讓鄉親的生活儘速回到正常、安全的生活。」徐榛蔚表示，感謝所有參與救災與清理的同仁與團隊，目前各項復原工作正加速進行，會中裁示相關單位加速推動清淤、排水改善與環境整理，並確保後續工程能順利銜接。

徐榛蔚也於會中也請中央林業及自然保育署花蓮分署，依照《國有林地堰塞湖應變標準作業程序》林業及自然保育署任務有保全對象調查、受威脅人口盤點、在地風險確認，所以請林業署針對萬榮鄉、光復鄉、鳳林鎮地區盤點保全戶對象，並於今日進行專案報告。

林保署花蓮分署說明馬太鞍溪堰塞湖現況，截止24日上午7時監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖1湖區面積8公頃、蓄水量30.5萬立方公尺，為9月23日溢流前的0.34%，河道無阻塞情況，目前正常溢流中。

花蓮分署指出，溢流口左岸尚有約1億立方公尺土砂堆積在坡面，持續密切監測中，9月25日至11月24日僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。花蓮分署將持續監控堰塞湖變化及降水預報，提醒民眾注意相關資訊，避免進入危險區域，確保自身安全。

水利署第九河川分署表示，萬榮鄉側堤防及光復鄉側堤防持續加高加固。並持續培厚臨時土堤，體積為寬20米、高5米，持續加強至30米寬及6米高。持續辦理疏濬作業。

花蓮建設處則表示，長橋排水台9線(6K+600-7K+800)，1200公尺處，已於11月22日完全清疏，目前持續針對長橋排水花45(8K+100-8K+852)共752公尺，從道路兩側同步清淤，預計今日前可完成清淤。

花蓮環保局指出，將持續針對萬榮鄉及鳳林鎮等之部落聚會所、民宅前排水溝及民宅內清出之廢棄物等作清運，共清運泥沙、廢棄物17,279.13噸及清理道路50公尺，清溝約90公尺，掃街作業及側溝清淤，預計於今日下午完成。此外，臨時堆置場土方移除，預計11月28日完成，依實際現況做滾動式修正。

花蓮農業處表示，明利村野溪長約850公尺，由環保局協助清淤聚會所至公墓約300公尺，本處辦理公墓上游約550公尺，已於昨日派遣10輛挖土機進行清淤作業，累積進度約達500公尺，預計今日完成整體野溪渠道清淤，後續將辦理現地土石方整平工作。

花蓮縣政府表示，縣府團隊與中央單位持續緊密合作，全力加快完成清淤及復原作業，讓受災鄉親能儘速返回安全、穩定的生活環境。

照片來源：花蓮縣府

