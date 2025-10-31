徐榛蔚赴議會報告光復洪災 綠批甩鍋、藍喊團結

花蓮縣議會召開定期大會，議員起身，為光復洪災罹難者默哀一分鐘。（王志偉攝）

徐榛蔚爲光復洪災救災到議會專案報告。（王志偉攝）

花蓮縣議會定期大會今上午開議，議會先為光復洪災罹難者默哀1分鐘，並在1讀會後邀請縣長徐榛蔚針對光復洪災進行專案報告，徐用了1小時說明救災過程，不過徐的報告，有議員支持也有不滿，民進黨議員張美慧痛斥「甩鍋報告」，國民黨議員林玉芬則呼應徐喊團結，要求中央趕緊處理堰塞湖後續問題，否則光復鄉仍處在恐懼與危險中。

徐榛蔚今赴縣議會進行馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件專案報告，她詳述近月來縣府光復救災過程，感謝立法院朝野支持《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》三讀通過，唯有「專法專款專用」，才能確保光復、鳳林及萬榮等災區能有計畫、有組織地重建家園。

廣告 廣告

徐榛蔚也提到光復鄉撤離過程，說8月間已要求中央進行風險解除、堤防補強及災防警報發布，並呼籲中央應儘速研議馬太鞍溪堰塞湖「拆彈」方案，消除潛在風險。

徐榛蔚長達1小時專案報告，引起藍綠議員不同看法。民進黨議員張美慧痛批跟是「甩鍋報告」，報告中播放影片都是單點式的救難片段，大家都清楚這場救災工作，也是中央、國軍、鏟子超人、各縣市資源志工，大家共同努力協助。

張美慧也質疑，洪災來時，徐榛蔚赴韓國宣傳觀光，比防災救災救人命重要嗎？光復19條人命，還有5位失聯的鄉親，地方政府發生救災縣長就是指揮官，指揮官卻可以不在，指揮系統紊亂。

國民黨議員林玉芬則說「縣府每一件事都被罵」，就災過程沒有縣政府的影子嗎？徐榛蔚曾說「我們做就對了」，讓她很感動，也呼應縣長訴求要求中央盡速處理堰塞湖； 吳建志痛批「一面照妖鏡，讓你看清民進黨光復災情的政治脈絡」，中央輕忽災情的嚴重性。

無黨籍議員楊華美則強調議員監督職責，縣府責任與權利，是為了幫助災民，不是上台喊苦、討拍；原住民議員蔡依靜說災區資訊仍混亂，實際受災無法得到幫助，要求縣府定期開會更新資訊與消息透明化，因為災後復健之路還有很長路要走。

【連回中時新聞網原文】