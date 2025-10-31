徐榛蔚赴議會進行光復堰塞湖災情專案報告 (圖)
花蓮縣議會31日舉行定期會，上午由縣長徐榛蔚（前）進行「馬太鞍溪堰塞湖事件」專案報告，細說縣府在災前、災後工作時間序，盼各界團結挺災民。
中央社記者張祈攝 114年10月31日
