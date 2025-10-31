徐榛蔚赴議會進行光復堰塞湖災情專案報告 (圖)

宜蘭縣 / 綜合報導 台灣高鐵重大里程碑再添一筆！歷經多年規劃與環評審查，高鐵延伸宜蘭計畫正式通過環境影響評估，確定將於2036年通車。未來從台北南港站搭高鐵至宜蘭，只需要20分鐘，大幅縮短北宜通勤時間。人來人往，高鐵南港站平日依舊有許多乘車人潮，高鐵已經成為台灣西部主要的城際運輸工具之一，而未來高鐵版圖將有變動，記者黃柔蓉說：「現在南港站是高鐵最北的一站，但未來南港將不再是，北上列車的最底站，因為高鐵將延伸至宜蘭，最快2036年通車。」高鐵延伸宜蘭案，今年8月20日通過環評大會，預計從南港站向東延伸，全線總長60.6公里，將在宜蘭縣政府東南側設置宜蘭新站和台鐵「縣政中心站」雙鐵共構。宜蘭縣交通處副處長李欣立說：「高鐵延伸宜蘭，因為它的車站就在縣政中心附近，所以為了這個，台鐵跟高鐵的轉乘方便，所以這個站會以共構來設計。」看看現行，從南港前往宜蘭的交通工具，台鐵自強號大約1小時5分鐘，太魯閣和普悠瑪號則約1小時，如果搭乘客運或開車，通過國道5號及雪隧，順暢的話約50分鐘，如果到時高鐵完工，乘車時間將會大幅縮減到20分鐘，從台北出發也只要27分鐘。但對於宜蘭民眾來說，是否具有吸引力？民眾說：「沒有很期待高鐵的成立，就是公車就已經很方便了，快那個幾分鐘，然後它的票價應該也是差滿多的。」、「(平常)應該偏向搭客運，但真的很急的話，搭高鐵也是不錯的選擇。」、「我們還是需要一條，快速又便捷的道路。」交通部鐵道局已經啟動辦理綜合規畫，報院審議等相關作業爭取今年第4季，陳報行政院完成審議。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前