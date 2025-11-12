徐榛蔚邀水利署長會勘 討論救災分工

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪北岸上游堤防末端出現破口，造成多地災情。

十二日縣長徐榛蔚邀水利署長林元鵬率同相關單位會勘萬榮鄉、鳳林鎮，包含萬榮林道、明利村、明利馬太鞍部落、台九線及長橋排水，討論後續救災工作與災後復原事宜。

縣長徐榛蔚指出，堰塞湖及馬太鞍溪上游仍有大量水勢，水利署評估短時間內難以完全阻斷水流，縣府將全力與中央合作救災分工，並請公所協助受影響住戶撤離安置，確保居民安全。

會勘途中可見明利村馬太鞍聚會所周邊仍被洪水淹沒，水流持續沖刷聚會所旁道路與地基，造成周邊土壤鬆動。另因萬榮鄉明利村聯外道路（花四十五線）中斷，目前僅有萬榮林道可作為對外聯絡通道，交通往返受限。

徐縣長強調，目前中央山脈沿線各鄉鎮如萬榮、鳳林、光復等地仍處於高水位警戒，呼籲民眾務必依指示避難，並安心留在收容所；縣府將持續與中央密切合作，隨時發布最新防災資訊，全力守護鄉親安全。

水利署長林元鵬表示，目前水漫出的範圍已逐漸控制，水利署除自上游進行阻斷外，下游也與縣府密切協調，確保區域排水系統保持暢通。因暫時無法阻斷水流，昨日已請縣府及鳳林鎮公所緊急協助設置防汛擋板，今日將再加強防護設施。雖今日水位較昨日略高，但預估水勢將逐漸減緩。

林署長補充，馬太鞍溪進水口目前水量仍持續增加，水利署已調派大型土方機具封堵，並請縣府協助保持下游長橋排水系統疏通。他指出，受先前0九二三馬太鞍溪堰塞湖淤積及河道改道影響，當前河川流路略有擺盪，水利署將與縣府合作各種方式，盡力將災害損失降至最低。

會勘人員包括萬榮鄉長梁光明、鳳林鎮長林建平、長橋里長邱進崑、明利村長林萬成及縣府代理秘書長饒忠等人，藉由現勘調整防汛與復原計畫，期使救災工作更加精準有效，儘速阻斷水流並逐步完成清淤，降低對民眾生活及交通的影響。