徐榛蔚、傅崐萁跑尾牙大方灑幣加碼 議員幫算「至少810萬」花蓮縣府：公款法用

傅崐萁跑宮廟尾牙加碼大紅包，並要求在場民眾不要照相。（翻攝自花蓮新世代青年聯盟 曙光計劃粉絲專頁）

年關將至，近來不少公司行號、民間團體都在舉辦尾牙，花蓮立委傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚也被民眾發現，兩人在許多尾牙場合都大方加碼3至10萬元大紅包，花蓮縣議員胡仁順保守估計「至少發出810萬」，質疑徐榛蔚夫妻「一邊哭窮、一邊大灑幣。一邊百業蕭條、一邊用救命錢無限加碼。」花蓮縣政府則在昨天發出新聞稿，強調縣長所加碼紅包乃是「行政連繫費」，各縣市都有，不能與光復「災後重建費」混為一談。

花蓮立委傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚近來勤跑地方尾牙，粉專「花蓮新世代青年聯盟 曙光計劃」釋出一段影片，傅崐萁豪邁從身上拿出紅包，加碼30包1000元的大禮包，不過傅崐萁和助理也要求在場民眾不要照相，看到有民眾拿著手機拍照，工作人員和傅崐萁紛紛用手指對方，要求不要照相。

花蓮縣議員胡仁順分析，徐榛蔚縣長每參加一場尾牙，都會贈送2至10台冰箱、洗衣機等大型家電，發出大約10至100包1000元的紅包，他以一場尾牙或座談最少3萬元加碼禮保守估計，平日一天5場、假日一天10場，期間大約一個半月，算六週，就至少要花810萬元，「而且我還少算了」，還有加碼10萬元的場合，若加上苦茶油伴手禮等等，「實際絕對破千萬」。胡仁順指出，上千萬加碼的意義見仁見智，「但花蓮沒有更需要這上千萬的地方嗎？原來花蓮已經是縣民安居樂業、經濟蓬勃發展了啊？」質疑徐榛蔚「一邊哭窮、一邊大灑幣。一邊百業蕭條、一邊用救命錢無限加碼。」

花蓮縣政府昨天發出新聞稿，指出基層座談摸彩品及相關業務經費，皆是依據行政慣例與年度計畫核實編列，各縣市政府均設有此類公務聯繫業務費，旨在促進基層公務體系（如村里長、地方幹部）與縣府間的溝通與協調，並非花蓮縣政府所獨有，所有行政支出皆本於公款法用之原則。縣府強調，在花蓮全力推動災後復原的關鍵時刻，公共討論應建立在事實基礎之上，而非刻意連結無關之預算科目，刻意製造社會對立。

不過胡仁順議員也提出質疑「這陣子大家有觀察到，除了花蓮縣政府的徐榛蔚縣長，還有誰灑得更凶呢？我也想問，這是哪來的預算呢？」

