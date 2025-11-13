政治中心／葉為襄、郭文海、趙永博、SNG 花蓮報導

馬太鞍堰塞湖事件52天過去了，花蓮縣長徐榛蔚對於釀成19死的災情，週四上午首度在議會公開道歉。但有議員認為她並非誠心，而新的堰塞湖也讓光復鄉停班課大轉彎，徐榛蔚也道歉，但卻推說是中央地方共同決定，鄉民也灌爆她的臉書。

花蓮縣長徐榛蔚：「如果造成鄉親的困擾，花蓮縣政府抱歉。」花蓮縣長徐榛蔚，出席議會，先道歉。因為前一天，她在臉書發布，除明利村、長橋里停班課，光復鄉得恢復上班課。鄉民痛批，紅色警戒怎出門上班？一堆人還在收容怎上班課？縣府能不能動腦思考一下？果然這個議題，在議會發酵。花蓮縣長徐榛蔚：「在昨天有再一次請教過林保署，我想（所有決定）我們都是，中央地方還有鄉鎮，一起共同討論的。」

徐榛蔚一日兩道歉！ 堰塞湖19死和上班課政策反覆

花蓮縣長徐榛蔚公開道歉。（圖／翻攝花蓮縣議會質詢系統）花蓮縣議員（無）蔡依靜：「像今天早上就一團亂啊，這樣的決策造成第一線困擾，花蓮縣政府要負責啊。」花蓮縣議會議長張峻：「每次縣府做的決定都不同調。」議員痛罵政策反覆且不同調，道歉歸道歉，仍責任不忘往中央丟。不過，9月23號光復洪災，造成19人死亡，5人失蹤，議員問，縣長妳不該道歉嗎。花蓮縣議員（無）簡智隆vs.花蓮縣長徐榛蔚：「縣長是不是願意對這19位(死者)，跟我們的5位鄉親說一聲道歉？對於受難者我們真的是很心痛，我想這個我們致歉我們責無旁貸。」

光復鄉現狀。（圖／民視新聞）花蓮縣議員（民）胡仁順：「我不認為她是一個誠心的道歉，我認為這個時間已經太久了，本該就是縣長應該要一肩扛起，扛下所有救災的責任。」光復鄉居民：「（她的道歉你們是可以接受嗎？）可以啦怎麼會不可以？他們也不希望這樣啊，搞來搞去大家怨聲載道，對他們有什麼好處？」面對災後第52天的道歉，災民似乎有點無感，對他們來說，只希望縣府能盡快幫他們恢復正常生活。

