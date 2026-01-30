徐欣瑩主張黨部中立、支持開放選舉 避免內耗成選戰破口

CNEWS195260130a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

國民黨新竹縣長提名作業遲遲未定，黨內初選制度與執行方式引發爭議，也讓新竹縣成為2026地方選舉中，藍營內部最受關注的戰區之一。立委徐欣瑩近日接受政治評論員黃光芹專訪時，從選戰實務角度指出，提名制度本身並非勝敗關鍵，真正影響選情的，是初選過程是否被社會視為公平、公正，以及能否為後續藍白整合保留空間。

徐欣瑩分析，新竹縣的選戰結構，早已不同於傳統「藍大於綠」的單一對決模式。從近年選舉結果與多份民調觀察，新竹縣呈現明顯「三分結構」：藍、白、綠勢力相互拉鋸，民眾黨支持者成為關鍵變數。在這樣的結構下，國民黨提名人選若無法被白營選民接受，即便順利通過黨內初選，對戰民進黨仍存在高度風險。

她指出，正因新竹縣是民眾黨高度關注的「本命區」，藍白是否能在此完成實質整合，將直接影響2026選舉結果。這也是為何黨內初選過程若被質疑不公，傷害的不只是某位候選人，而是整個藍營對外作戰的正當性。

談及爭議核心，徐欣瑩直言，黨內任何參選人，都不應在競逐縣長期間，以黨工用黨部名義、掌握黨員名冊，透過電話、社群或各類「客廳會」為個人拉票，更不應出現黨工散布不實資訊、貶抑其他參選人的情況。她認為，一旦縣黨部被外界視為「特定候選人的文宣機構」，不論最終採取七三制或其他制度，初選結果都難以服眾。

徐欣瑩強調，她並不反對七三制，制度本身不是問題，問題在於執行者是否具備中立性。她舉例，過往黨內採七三制的案例，並不存在「球員兼裁判」的結構性疑慮，但若主委身分與參選人角色重疊，勢必引發外界質疑，進而放大內部裂痕，而現況就是黨工及相關組織幹部早已被洗腦，並且不斷散播不實謠言裂解內部攻擊競爭的同志。

在陳見賢辭去新竹縣黨部主委後，徐欣瑩也進一步提出新方向。她表示，為避免初選持續陷入僵局而取代一切，造成黨內長期內耗，她同意陳見賢最早要「開放選舉」，讓新竹縣民在公平、公正的條件下，直接選出最適合的新竹縣長人選。

她也指出，國民黨在2026年的處境，與2022年地方選舉已明顯不同。隨著賴清德執政，民進黨在司法、行政與選戰資源上的整合度提高，地方選舉不再只是地方派系對決，而是高度政治化、全國化的戰場。在此情況下，國民黨若無法在提名階段展現高度自律與程序正義，極可能被對手放大操作，成為選戰破口。

徐欣瑩強調，新竹縣的關鍵不是「誰在黨內勝出」，而是「誰能在大選中勝出」。初選的目的，是找出能守住新竹縣、並在藍白合作架構下擊敗民進黨的最強候選人。開放選舉已是兩人都同意的，沒有初選的問題，也沒有提名方式的問題。

