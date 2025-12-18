徐欣瑩參選國民黨竹縣分裂 林思銘：良性競爭激發更好火花

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨立委林思銘對於同僚徐欣瑩宣布參選明年竹縣長選戰認爲「很好」、「良性競爭，才能激發出更好的火花」！才能為新竹縣的交通教育公共建設，擘畫出更好的願景。

林思銘說，他在11月27日同黨竹縣副縣長陳見賢宣布參選2026縣長前，就接受本報記者獨家專訪宣布，他會參加2026新竹縣縣長的國民黨內初選，迄今初心不變，只要黨的提名機制出爐就會投入爭取提名。

如今陳見賢、徐欣瑩先後正式宣布明年縣長選舉不缺席，他認為國民黨固然沒有分裂的本錢，但在黨內初選就有3人競逐的局面，顯現黨內人才濟濟！良性競爭才能激發出更好的火花，為新竹縣的交通教育公共建設，擘畫出更好的願景。

