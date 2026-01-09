徐欣瑩參選新竹縣長 藍委力挺

國民黨立委徐欣瑩（前排右三）9日在立法院舉行記者會宣誓參選新竹縣長，同黨立委齊聚一堂力挺。（姚志平攝）

國民黨立委徐欣瑩9日在立法院舉行宣誓參選新竹縣長記者會，國民黨團近40名藍委一字排開到場支持，高喊「國會挺欣瑩，新竹一定贏」力挺，立法院長韓國瑜也致贈花束祝徐「心想事成」。日前宣布退出初選的立委林思銘則未出席。徐欣瑩強調，同黨立委們願意來支持她，就是對最近謠言最好的闢謠方式。自己唯一的敵人就是民進黨，有信心能替國民黨守下新竹縣。

徐欣瑩昨在立法院舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等近40位藍營立委出席力挺。

徐欣瑩表示，自己遭到不實抹黑，「如果有這麼多人願意站出來支持我，就是粉碎了這段時間地方上對我的所有謠言，這是最好的闢謠手段。」她如能當選縣長，未來一定能在立法院得到最多的支持，獲得最多的經費回饋給地方。

徐欣瑩也提出「接軌AI新時代」的未來願景，並引用AI教父黃仁勳的話「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，她承諾將發揮理工科技長才，讓新竹縣成為全球矚目的科技新亮點。

徐欣瑩說，她的參選就是落實國民黨主席鄭麗文的改革路線，世代交替、年輕化、重塑黨的形象。徐直言，縣長人選有3個非常重要的要件，就是要能夠勝選、落實藍白合、在選舉期間不受民進黨司法攻擊影響，她有信心在黨內初選時透過全民調的方式勝出，這也是最公平公正的初選方式。

徐欣瑩強調，對手一直都不在黨內而是民進黨，11日將在湖口舉辦活動，是在新竹的第一場大造勢，除了對外展現新竹地方鄉親熱誠的支持以及基層動員實力外，也是國民黨地方團結致勝的起手式，「我能夠贏過，我能夠為國民黨守下新竹縣。」

陳見賢10日將搶先在竹東鎮戲曲公園舉行「鄉親有約」活動，雙方別苗頭態勢明顯。