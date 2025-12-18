徐欣瑩參選！陳見賢競辦怒嗆她把夥伴當敵人

▲國民黨立委徐欣瑩宣布參選新竹縣長。（圖／徐欣瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 繼新竹縣副縣長陳見賢宣布參選明年新竹縣長，國民黨立委徐欣瑩今（18）日也宣布角逐！對此，陳見賢競選辦公室熙怒轟徐欣瑩：一邊爭取國民黨提名，一邊砲打藍營基層，且角色錯亂又把同志當敵人。既然要爭取國民黨提名，就請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨。

徐欣瑩今宣布參選，並對外宣稱「這場選舉不是派系運作、不是政治交換」，一番話引陳見賢競辦發言人田芮熙怒批，徐欣瑩政治論述已出現根本性矛盾與嚴重角色錯亂，不僅無助於藍營團結，反而對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。

廣告 廣告

田芮熙表示，目前無法迴避的基本事實是，徐欣瑩現在爭取的是「國民黨提名」，而不是過去曾脫黨參與的民國黨、國會政黨聯盟。既然要代表國民黨參選，卻邊爭取提名，邊把支持陳見賢的國民黨籍議長、副議長、議員、鄉鎮市長等基層同志打成「派系運作」與「政治交換」，讓基層無法接受。

田芮熙更轟徐欣瑩，過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚，如今角色再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。

田芮熙質疑，徐欣瑩指稱的「派系」究竟是誰？所有公開力挺陳見賢的縣議會、鄉鎮市長及代表會成員？還是整個國民黨在竹縣的基層體系？這種全面抹黑藍營同志的說法，和徐欣瑩過去對藍營不忠誠、公開脫黨、另組政黨的政治選擇，至今從未有過一句道歉，都是目前竹縣藍營所難以接受的。

田芮熙強調，徐欣瑩當前的言行，已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎。既然要爭取國民黨提名，就請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨。並且針對問題，回應問題，不要閃躲。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

張善政民調遙遙領先！范雲批他沒政績揭：民進黨強棒還沒出

國民黨禮讓！高虹安手握12萬票基本盤 黃暐瀚斷言她連任很穩

藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵：恐牽動立委版圖