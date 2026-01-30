徐欣瑩同意開放參選新竹縣長 陳見賢爭取黨提名

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐提名新竹縣長，徐欣瑩今天說，願意同意陳見賢所提的開放參選主張，陳見賢說，將依規定登記參選，爭取黨提名，按照黨的制度走。

徐欣瑩與陳見賢角逐提名新竹縣長，競爭升溫，黨內初選預計以黨員投票3成、民調7成，而地方有表達不服並盼改全民調方式，國民黨新竹縣黨部日前表示，依黨中央機制辦理。

徐欣瑩今天在立法院接受媒體聯訪時表示，她願意同意陳見賢所提的開放參選主張，成為2人最大公約數，也希望未來2人就朝著這個方向前進。

陳見賢團隊透過文字表示，陳見賢將依規定登記參選，並爭取黨的提名，而黨的制度在，就會按照制度走。

對此，被外界視為綠營可能的竹縣長參選人民進黨竹北市長鄭朝方表示，有優秀的人願意投入地方服務是好事，縣民自能分辨誰在玩政治、誰在踏實做事，竹縣是他的家鄉，縣民也值得更好的對待。

對於竹北的能見度越來越高，鄭朝方表示，他覺得很好，也聽聞有不少人要挑戰竹北市長參選，他同樣認為是好事，畢竟有競爭才有進步，至於他的下一步，則交給民眾決定，但現階段仍優先專注於竹北市政。（編輯：張銘坤）1150130