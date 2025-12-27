徐欣瑩喊初選採全民調基層不挺 竹縣議長張鎮榮發公開信反對
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
2026新竹縣長選舉藍營內部出現分裂，國民黨副主席李乾龍下週將到竹縣啟動首次黨內協調，不過有意角逐的立委徐欣瑩已掛出「全民調、初選唯一支持徐欣瑩」的看板。自由時報今（27）日獨家報導，新竹縣議會議長張鎮榮看不下去，今天下午主動發出一封名為「選票不是算出來的是『扛』出來的」的信件，給黨主席鄭麗文以及全國黨工幹部，認為民調只是一份數據而非結論，大家要團結協調出最好的參選人，不要以為民調數字一出，提名就塵埃落定。
根據自由時報報導，張鎮榮稱倫理很重要，從政也要講究倫理，新竹縣副縣長陳見賢不僅是資深黨員，多年來對於縣政的推動一直穩妥、有方向，新竹縣基層黨員一致認為，單就倫理層面來說，陳見賢就是下屆代表國民黨參選縣長的第一人選，不過外界認為彷彿數字只要一出提名便塵埃落定，但實際操盤邏輯中，民調從來不是唯一標準，更不是最終答案，充其量只是討論桌上的一份參考資料。
張鎮榮認為在提名作業進入決策核心時，民調僅是數據而非結論。真正的提名考驗，在於三個核心：第一是輔選單位「扛不扛」，第二是地方資源「配不配合」，第三是操盤團隊「接不接手」，這非高深政治理論，而是最基本的選戰常識，若這三個問題沒有肯定答案，再漂亮的民調數字，也只是無法兌現的支票。選舉不只是數字遊戲，更是人的動員，如果候選人無法獲得地方系統的認同，高民調不過是虛幻的泡沫。
張鎮榮也提到，數字會變風向會轉，只有組織的韌性與操盤人的共識，才能撐起一場選戰。民調只是冰山一角，支撐勝選基礎的，是那些深耕基層、掌握組織脈絡的實兵，如地方不買帳，提名就是災難的開始。
