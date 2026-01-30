徐欣瑩喊話「開放參選」太晚 國民黨：2/2公告初選新竹縣長提名初選

立委徐欣瑩。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

國民黨新竹縣長提名因無法協調整合，將辦正式初選。但有意爭取提名的立委徐欣瑩昨天下午突附和對手、竹縣副縣長陳見賢日前拋出的「開放參選」主張，今也正式發函黨中央表達訴求。國民黨回應，仍會啟動正式初選。

國民黨表示，14日第二次新竹縣長提名協調會議中，因無法達成共識，依據提名特別辦法第6條規定，經協調而無法產生提名人選時，依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」相關規定辦理之（即回歸正式初選）。

國民黨指出，組發會已於本28日發文新竹縣黨部，依函文核定之提名作業時程辦理，於2月2日初選公告，並函送內政部備查。

黨務人士表示，黨務人士表示，提名協調階段已經確定破局，已確定要啟動正式初選，並將公告初選期程，此時程序不會再走回頭路。

黨務人士說，畢竟啟動正式初選後，符合資格黨員都可以登記爭取黨提名，如今若突然又決議取消初選，對預期將辦初選的黨員權益也不公平。

