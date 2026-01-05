徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底

▲國民黨立委徐欣瑩近期表態參選新竹縣長。（圖／徐欣瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為黨開疆闢土。對此，時事粉專《諸葛村夫聊八卦》昨（4）日狠嗆，徐欣瑩2016年跟宋楚瑜搭檔參選總統，2018年又以代表民國黨參選新竹縣長，成功分散了大量泛藍的選票，這個臥底的角色確實扮演得挺真的。不過，即便如此，徐欣瑩的支持者還是力挺她，紛紛留言幫她加油打氣，認為能承受被誤解的孤獨，才是真正的勇者。。

《諸葛村夫聊八卦》粉專昨發文表示，「曲線救國」這個詞，其實最早出自於國民黨河北省保安司令張蔭梧給蔣介石的一封電報。白話一點解釋，就是敵人太強大，不得不先假裝投降敵人當內應，等到時機成熟，一定率隊來歸，殺得敵人措手不及的意思。

該粉專狠批，徐欣瑩這麼直白地交代了過去退出國民黨，是因為太陽花學運重挫國民黨，不得不退黨假意投降綠營，等國民黨聲勢起來之後再回歸，這種自爆的論述，真的令人不敢恭維。

該粉專接著指出，在徐欣瑩2015年退出國民黨後，馬上在2016年跟宋楚瑜搭檔參選總統，2018年再以「民國黨」參選新竹縣長，雖然2次都沒有當選，但是都成功分散了大量泛藍的選票，這個臥底的角色確實扮演得挺真的！而後，徐欣瑩也在2022年，藍營地方選舉大勝，聲勢大好的時候回歸國民黨，並且2024獲得黨內提名當選新竹縣立委。

該粉專認為，政黨政治就是要同甘共苦，徐欣瑩卻在自己黨最虛弱的時候退黨，在聲勢最好的時候回歸，這只會讓同黨同志感到心寒，建議徐欣瑩委員下次發聲明前找一個優秀一點的文膽先潤稿一下，才不會鬧出大笑話。

不過，值得注意的是，即使外界不看好，徐欣瑩「曲線救國」的論調仍在她臉書發酵，吸引大批支持者留言表示：「真的太犧牲了，新竹縣就要這種大格局的政治人物」、「徐欣瑩加油，新竹縣等著妳」、「能承受被誤解的孤獨，才是真正的勇者」、「加把勁，別讓藍天變綠地，把祥和增進善美」等。

