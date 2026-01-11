徐欣瑩喊「科學的腦」處理新竹縣政 羅智強率王鴻薇、翁曉玲等人齊聚站台

國民黨立委徐欣瑩今於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，喊出將用「科學的腦」來處理複雜縣政。（徐欣瑩辦公室提供）

隨著九合一選舉漸漸到來，各黨政治人物都已開始布局，國民黨立委徐欣瑩今（11）日於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，喊出將用「科學的腦」來處理複雜縣政，而國民黨團書記長羅智強也率領王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等人齊聚站台。

徐欣瑩為爭取國民黨新竹縣長提名，今於湖口鄉舉行首場大型造勢活動，主辦單位預估現場湧入上萬名支持者，羅智強也率領王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等立委親自站台，還喊出「國會挺欣瑩，新竹一定贏」等口號。

羅智強今天上台大力推薦徐欣瑩，指徐具備「專業、能力、戰力」，還是首位衛星測量女博士，是科技新竹最需要的理工縣長；藍委葛如鈞則強力背書，「沒有新竹就沒有AI，只有徐欣瑩能領航科技新竹！」

徐欣瑩致詞時特別提到，將用「科學的腦」來處理複雜縣政，她強調治理新竹得靠專業與法治，並非政治口水與抹黑攻擊。她更提到「竹竹苗連線」「桃竹竹苗大矽谷」等計畫構想，未來打算攜手張善政、高虹安、鍾東錦等首長，透過區域聯合發展的精神，落實AI科技產業、太空產業等等新產業聚落的發展，來打造AI新時代下的智慧縣政。

