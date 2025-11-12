徐欣瑩嗆邱垂正「可帶沈伯洋去大陸」 引熱議：黑熊怕了
賴清德喊話立法院長韓國瑜「維護沈伯洋」熱議不斷，藍委徐欣瑩今(12日)在立院質詢陸委會主委邱垂正時直言，邱垂正應率先赴中國大陸交流，好好談一談，甚至可以帶最近被陸方立案調查的綠委沈伯洋一起去，澄清一些誤會也不錯。網友對此直呼「沈伯洋才不敢」。
根據《ETtoday新聞雲》報導指出，徐欣瑩提到，邱垂正很樂見海基會董事長吳豊山赴大陸交流，但陸委會主委應該率先進行破冰之旅、和平之旅，率先去大陸交流。邱垂正回應，若是對等尊嚴、兩岸有需要、人民支持的情況下，這當然是陸委會的職責所在，但截至目前為止，大陸還是要求必須答應政治前提，也就是一中原則的九二共識，「在這個框架中，沒有中華民國存在的空間，我們無法答應。」
徐欣瑩質疑，邱垂正可以過去對岸跟陸方反映，「你有提過要過去嗎？你就去好好跟他談嘛！軟硬的話都可以講啊！甚至可以帶沈伯洋委員過去，澄清一些誤會也不錯啊！」陸委會不跟大陸互動交流是很奇怪的事，從第一會期就一直講了，大家都覺得陸委會可以裁撤，「你現在所做的都是一些台商的事，那陸委會就變成台商協助會就好了，不需要跟其他部會位階一樣，因為根本都沒有去交流啊！」
徐欣瑩強調，邱垂正應該代表中華民國台灣的尊嚴，去表達嚴正的立場，大家都支持，「我也認同你啊！對等尊嚴，可是你都三不政策，不接觸、不交流，完全不互動。」邱垂正表示，兩岸目前交流的障礙都不是他們造成的。
PTT網友直呼「天啊這主意真的很不錯，酒店傑可以帶沈黑熊一起去澄清，然後全部打包這樣」、「主子說要去天安門抗議」、「我是認為會跟當年卡神一樣，被拒絕入境」、「大陸人實際上很在乎台灣人觀感啦，抓了沈根本不用想統一了」、「沈紅熊就是孬啊，不敢出國了」、「大家都沒想到沈伯洋這麼怕」、「PUMA不是刑法專家嗎？去交流一下啊」、「推黑暗兵法」、「給他機會去證實自己結果又不敢，笑死人」。
