徐欣瑩嗆陳見賢先辭主委！發言人：前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委

徐欣瑩要求陳見賢先辭掉地方黨部主委一職。（圖／翻攝畫面）

國民黨新竹縣長人選2強選一，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩互不相讓，2度協商都沒有共識，國民黨預計將採「73制」的初選機制推出人選，會後雙方甚至在臉書隔空喊話。徐欣瑩認為，陳見賢身兼黨部主委，可以運用的資源多，難脫「球員兼裁判」之嫌，要求陳見賢先辭主委一職才公平。對此，陳見賢辦公室反嗆「前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委」，雙方交戰火藥味十足。

陳見賢指出，新竹縣一直以來都是藍大於綠，認為「事緩則圓」，到現在都還不知道民進黨的人選是誰，「團結正藍軍最重要」。至於徐欣瑩提到的辭掉黨部主委的要求，陳見賢也強調，「一切都依照初選規範辦理」。

陳見賢認為「團結正藍軍最重要」。（圖／陳見賢辦公室提供）

陳見賢認為，新竹縣的發展「不能停、不能亂，更不能空轉」。目前縣內多項重大建設與公共政策正持續推進，包括竹科三期、台一線替代道路、台知園區整體規劃，以及警政、衛政、教育、長照等公共體系建構，這些都是正在運作中的縣政工程，需要立即決策、立即執行。

他表示，自己輔佐楊文科縣長七年多，完整參與縣政治理與政策推動，對縣府體系運作與重大建設進度皆相當熟悉，具備即刻上手、無需磨合的實務經驗，能夠確保縣政穩定延續。

針對徐欣瑩今日在協調場合要求陳見賢辭去國民黨新竹縣黨部主委一事，發言人田芮熙表示，相關程序進行皆會遵照黨中央的初選提名辦法辦理。「奉勸徐欣瑩不用多慮這件事情，國民黨有國民黨的制度在，前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委，我們一切都會照制度走。」

陳見賢發言人田芮熙反嗆徐欣瑩「民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委」。（翻攝自田芮熙臉書）

田芮熙強調，徐欣瑩今日亦提出盼能採用全民調方式提名，對此予以尊重她的想法，但也提醒，民調僅是選舉中的基礎參考依據，全民調所呈現的結果，並不等同最終投票結果。否則2018年徐欣瑩以民國黨主席身分挑戰國民黨楊文科縣長，當時民調同樣一度領先，最終仍告敗選。由此可見，全民調看似公平、科學，卻未必符合新竹縣的實際結構與基層現況。

田芮熙重申，陳見賢從基層市民代表一路走到副縣長，二十多年來始終站在第一線，走遍新竹縣十三鄉鎮，作風低調務實，累積的實作經驗與完整的治理歷練，而非口號式操作。未來也將持續勤走基層、傾聽地方聲音，以地方民意為核心，穩健推動務實治理，確保新竹縣持續穩定發展。

