徐欣瑩堅持全民調 批陳見賢球員兼裁判

藍委徐欣瑩希望黨內初選採全民調模式，但14日協調結果不如徐的預期，為此徐會後直批副縣長陳見賢的縣黨部主委身分是球員兼裁判。（邱立雅攝）

新竹縣副縣長陳見賢面對黨內競爭者，希望採開放模式，不過14日協調會仍無共識。（邱立雅攝）

國民黨中央14日召開新竹縣長提名第2次協調會議，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙方仍無共識，陳見賢期待黨內初選「開放參選」，徐欣瑩堅持全民調，雙方僵持不下，會後徐欣瑩表達遺憾、不解、無法支持，更批陳見賢縣黨部主委的身分是球員兼裁判，陳則反譏：「選舉到了才想到主委。」

此次協調會中，徐欣瑩認為初選應以科學民調為準，不過陳見賢則主張開放參選。徐欣瑩認為陳此舉與「集中力量、團結勝選」的大前提完全矛盾，令人無法理解也無法支持，遺憾雙方未能達到共識。

徐欣瑩也提出要求陳見賢辭去縣黨部主委，否則就是球員兼裁判，對她並不公平。對此陳見賢反譏：「選舉到了才想到主委。」陳見賢直言徐欣瑩對他當主委一直有意見，但「如果沒有選舉，那誰來當主委？」他表示在協調會上也清楚回復，進入初選即依照選罷法，一切依照制度走。

對於黨中央提議採用「七三制」，徐欣瑩直言，能夠採全民調真實反應民意一定是最好的。但如果中央堅持採「七三制」，在正常情況下，她也願意全力配合。但是陳見賢身兼新竹縣黨部主委，完全掌握黨部資源並成為個人輔選工具，對她完全不公平。

陳見賢透過競選團隊回應徐欣瑩堅持全民調提名說法，團隊指出，民調僅是選舉中的基礎參考依據，全民調所呈現的結果，並不等同最終投票結果。否則2018年徐欣瑩以民國黨主席身分挑戰國民黨楊文科縣長，當時民調同樣一度領先，最終仍告敗選。陳見賢指出，新竹縣一直以來都是藍大於綠，他認為「事緩則圓」，到現在都還不知道民進黨的人選是誰，「團結正藍軍最重要」。

