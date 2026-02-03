徐欣瑩太糾結全民調？ 沈政男解析數據貓膩：黨員投票別太擔心

國民黨新竹縣長因現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩都強烈表達爭取提名，陷入膠著，立委徐欣瑩不滿黨內規定的「73制」（70%民調、30%黨員投票），強調若黨中央堅持使用「73制」，她參選到底。精神科醫師沈政男表示，徐欣瑩有高度勝算出線，她與其糾結於初選辦法是否改為全民調，不如深入研究民調的「計算方式」。

沈政男1日在YouTube指出，徐欣瑩認為比較公平的民調是全民調，不支持國民黨內初選採73制民調，擔心黨員投票30%會對自己不利，但國民黨黨章既已明定，除非候選人雙方達成共識，否則很難為個人改變規則。

他認為，徐欣瑩真正該計較的，其實是民調究竟採「對比式」還是「互比式」。兩種算法差距甚大，卻常被輕忽，反而模糊了對自身優勢的判斷。

沈政男引用《美麗島電子報》1月5日公布的2026新竹縣長民調分析，在藍營支持者方面，50.5%支持徐欣瑩，35.5%支持陳見賢，徐領先幅度不小，即便考量實際投票率與民調落差，頂多小輸或打平，所以徐欣瑩在黨員投票部分不用太擔心。

他續指，在同一份民調中，在對比部分，徐欣瑩對上民進黨鄭朝方小幅領先，若換成陳見賢對上鄭朝方，反而略居下風，若算絕對值，徐欣瑩贏陳見賢大概4個百分點；在互比部分，徐欣瑩贏陳見賢12個百分點。

沈政男直言，徐欣瑩應該計較的是，國民黨的初選民調是對比式還是互比式，以及跟黨員投票來平均的話要怎麼算，喊話「選到底」或要求全民調其實並無必要。他認為，無論採哪種制度，徐欣瑩勝出的機率都高，與其爭論制度正當性，不如精準掌握民調計算邏輯。

