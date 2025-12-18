徐欣瑩宣布參選新竹縣長 藍營3選將開打

國民黨立委徐欣瑩宣布角逐新竹縣長選舉。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 隨著新竹縣長楊文科明年將任期屆滿，2026新竹縣長之爭在藍營內部競爭激烈，除了國民黨立委林思銘、新竹副縣長陳見賢有意參選外，國民黨立委徐欣瑩今（18日）也正式宣布將投入2026年新竹縣長選舉。

徐欣瑩表示，這項決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待、請託與責任召喚。在 AI 時代來臨、地方治理面臨全面轉型的關鍵時刻，新竹縣需要前瞻而穩健的治理者，她選擇回應鄉親的聲音，挺身而出。

廣告 廣告

徐欣瑩指出，新竹縣正處於重要的轉折階段。這裡擁有全台最關鍵的科技產業聚落之一，卻也同時承受人口快速成長、交通負荷加劇，以及教育與公共資源配置壓力等現實挑戰。AI 與高科技的快速發展，正深刻改變產業結構，也重新定義政府治理的可能性。

徐欣瑩表示，在與鄉親的交流中，她發現最近大家談的不只是產業發展，更關心生活品質能否同步提升、行政效率是否真正改善，以及政府是否有能力用更科技的方法解決日常問題。鄉親期待，新竹縣不只是科技領先，更要成為治理進步、生活安心的縣市。

「我在各個鄉鎮反覆聽到同樣的聲音。」徐欣瑩表示，許多鄉親在市場、社區與活動現場，不斷叮囑她「一定要出來承擔」。如何讓世代幸福得以延續、讓新竹縣在變局中站穩腳步，是她最常被託付的期待，也促使她做出參選的決定。這場選舉不是派系運作，也不是政治交換，而是關乎新竹縣未來的關鍵選擇。「為了生活與價值而戰，為了正直而戰，為了我們最愛的這片土地而戰。」

對於藍營三人競爭的情況。林思銘日前曾透露，陳見賢原本想透過直接徵召的方式來提名，但黨有黨的機制，根據他跟國民黨中央的瞭解，這一次的選舉，國民黨內絕對會辦初選，黨內的提名辦法會就初選機制做好詳盡規定，提名辦法出來後，並會先經過協調程序，若協調不成，就應該會用全民調的方式讓民意來做抉擇。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾

立院函覆幫高虹安脫罪？王義川怒轟：「個人意見」不代表立院 要韓國瑜交代誰發的文？