徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？

國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。

于北辰在《台灣向前行》節目中指出，國民黨優勢的選區絕對不會讓，從基隆、台北、新北、桃園到新竹，其實以前新竹市也不會讓的，這次是因為被新竹市長高虹安給打下來了，更何況新竹縣怎麼可能讓？而就陳見賢來講，他是正統的國民黨人，因為國民黨要參選先看「你是真國民黨，還是假國民黨」，但過去是民進黨籍的鄭麗文都可以當國民黨主席了，曾經擔任民國黨主席的徐欣瑩，就不能代表國民黨選新竹縣嗎？

于北辰表示，現在國民黨在新竹縣的人都快瘋了，徐欣瑩才因為同舟計畫回到國民黨，已經讓她當選了立委，竟然還想要當縣長？會不會太超過了？所以黨內當然會有紛爭，因為國民黨在新竹縣的想法就是「只要過了初選，我就是縣長」。

