徐欣瑩宣布參選竹縣長 爭取藍提名

回應鄉親請託以科技治理承擔未來，立委徐欣瑩宣布參選二０二六年新竹縣長選舉，讓新竹縣再贏。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

國民黨立委徐欣瑩十八日宣布投入二０二六年新竹縣長選舉。她表示，這項決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待、請託與責任召喚。

而同樣宣布投入選戰的現任副縣長陳見賢，十七日晚間在關西鎮舉辦首場「十三鄉鎮問政說明會」，現場湧入超過五百位鄉親支持。鎮長陳光彩與鎮代會主席羅仕典等人力挺。

徐欣瑩指出，ＡＩ與高科技的快速發展，正深刻改變產業結構，也重新定義政府治理的可能性。鄉親期待新竹縣不只是科技領先，更要成為治理進步、生活安心的縣市。

徐欣瑩表示，許多鄉親不斷叮囑她「一定要出來承擔」。如何讓世代幸福得以延續、讓新竹縣在變局中站穩腳步？是她最常被託付的期待，也促使她做出參選的決定。

徐欣瑩說，縣政治理不是單一政策的堆疊，而是一個牽動交通、教育、產業、社福與環境的整體系統，必須善用科學方法與科技工具，才能在有限資源下做出最符合公共利益的決策。這樣的治理思維，如同科技產業中的ＣＥＯ，重視全局管理、資源整合與持續優化，讓政策不只做得到，也做得好。

徐欣瑩強調，為了生活與價值而戰，為了正直而戰，為了最愛的這片土地而戰。因此選擇站出來守住新竹縣、讓新竹再贏，是她義不容辭的承諾。