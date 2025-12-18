徐欣瑩宣布選新竹掀黨內戰火 陳見賢開砲：傷害基層

國民黨立委徐欣瑩宣布參選新竹縣長後，隨即遭黨內競選對手開砲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026年新竹縣長，其參選新聞稿卻亦有所指稱，「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換。作為黨內競選對手的陳見賢競選辦公室則抨擊，把深耕地方的基層同志統統打成「派系運作」與「政治交換」，這樣的說法已讓基層無法接受。

徐欣瑩的參選聲明提到，這場選舉不是派系運作，也不是政治交換，而是關乎新竹縣未來的關鍵選擇。「為了生活與價值而戰，為了正直而戰，為了我們最愛的這片土地而戰。」

陳見賢競選辦公室則回應，徐欣瑩現在爭取的是國民黨提名，既然要代表國民黨參選，卻一邊爭取提名，一邊把支持陳見賢的國民黨新竹縣議長、議員、鄉鎮市長與長期深耕地方的基層同志，統統打成「派系運作」與「政治交換」。

陳見賢競選辦公室更砲轟，徐欣瑩過去對國民黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚，如今角色又再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。

陳見賢競選辦公室發言人田芮熙直言，最讓基層無法接受的，不只是這種全面抹黑藍營同志的說法，更包括徐欣瑩過去對藍營不忠誠、甚至公開脫黨、另組政黨的政治選擇，至今從未有過一句道歉。

田芮熙也質問，徐欣瑩所謂的「派系」，究竟指的是誰？徐欣瑩當前的言行，已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎，這不只是論述問題，而是對長期支持國民黨的基層與選民造成二次傷害。

