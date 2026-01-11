即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

國民黨新竹縣長初選之爭浮上檯面，歷經首次協調後，確定藍委林思銘退出，剩下藍委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢繼續角逐；徐欣瑩今（11）日上午在湖口夜市廣場舉辦誓師大會，希望能爭取提名出戰，但值得注意的是，現場由於風勢過大，使得擺設在舞台中間的電視牆倒塌，現場畫面也隨之曝光。

國民黨2026年新竹縣長人選尚未拍定，原先包含林思銘、徐欣瑩、陳見賢3人有意競逐，但經去年（2025）12月30日由現任縣長楊文科召開的協調會後，林思銘宣布退出，並在隔天（31日）召開記者會承諾，將全力支持國民黨提名的縣長候選人。

如今藍營新竹縣長初選已成徐欣瑩、陳見賢之爭，徐欣瑩更在今日上午於湖口夜市廣場舉辦誓師大會；現任藍委羅智強及翁曉玲，以及前藍委林為洲到場站台，力挺徐欣瑩代表藍營參選縣長。

快新聞／徐欣瑩誓師大會 電視牆倒塌畫面曝

國民黨新竹縣長擬參選人、立委徐欣瑩（中）。（圖／民視新聞）

不過，值得一提的是，徐欣瑩等人上台前，原本擺設在舞台中間的電視牆，因強烈風勢而倒塌，現場畫面也隨之曝光。

原文出處：快新聞／徐欣瑩尷尬了！新竹誓師大會設電視牆 遭風吹倒畫面曝光

