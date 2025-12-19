徐欣瑩帶膨風茶為高虹安打氣 互動民眾黨往事引發聯想

藍委徐欣瑩（左）18日到新竹市府拜訪市長高虹安。（徐欣瑩辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

藍委徐欣瑩（左）18日到新竹市府拜訪市長高虹安，送上膨風茶寓意歷經淬鍊後的回甘。（徐欣瑩辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

高虹安挺過貪汙二審順利回鍋新竹市府，藍委徐欣瑩18日當天上午宣布參選新竹縣長之後，下午赴新竹市府，為復職首日的高虹安市長加油打氣。過去徐欣瑩即與民眾黨前黨主席柯文哲互動良好，2018年徐欣瑩選新竹縣長時，柯即前來共騎腳踏車輔選，徐欣瑩合體高虹安此舉也引人無限遐想。

徐欣瑩19日在臉書發文透露前一天前往新竹市府拜會高虹安，同時準備了新竹縣的「東方美人茶（膨風茶）」，寓意歷經淬鍊後的回甘——最美女力，來自最堅韌的初心，也知道復職首日必定繁忙，特意帶了她從小吃到大的老店「美乃斯」點心，一甜一鹹，希望她在忙碌中能稍作休息、補充體力。

徐欣瑩轉述高虹安對她表示，這一年半來，人生被迫按下暫停鍵，「在最低谷時願意伸手拉我們一把的人，要一輩子感恩。」徐欣瑩表示這句話讓她感同身受，從政路上自己也曾遇風雨，溫暖一直銘記在心，她也敬佩高虹安面對這段時間的壓力與考驗，這份毅力讓我敬佩。

徐欣瑩在文末表示與高虹安都是理工博士，也曾經歷立法院的洗禮。她期盼未來不論在什麼位置上，都能與所有願意為這片土地努力的人同心協力，不分黨派，只為共好的明天同心同行，為深愛的家鄉，一起打拚。

徐欣瑩2018年代表民國黨參選新竹縣長，對戰國民黨楊文科以1萬多票惜敗，當時徐欣瑩多次邀請柯文哲前來輔選，不只一起到頭前溪騎單車、合辦座談會，柯媽還帶著徐欣瑩去城隍廟拜拜，等於是柯家全家人都替徐欣瑩站台。

徐欣瑩18日宣布參選時，與同樣要參選的副縣長陳見賢雙方陣營你來我往，互相叫板的態勢猛烈，此次徐欣瑩拜訪高虹安引人聯想，但徐欣瑩也特意強調，此次行程「初衷單純」，旨在恭喜高市長重返崗位。

