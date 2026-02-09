即時中心／潘柏廷報導

國民黨尚未拍板新竹縣長參選人名單，但黨內已進入藍委徐欣瑩、副縣長陳見賢的白熱化競爭；歷經協調不成，最終只能採用黨內「民調七成、黨員投票三成」的規定，兩人上週五（6日）皆派人壓線領表，稍早獲最新消息，陳見賢辦公室今（9）日透露，陳見賢將明（10）日上午10時前往國民黨新竹縣黨部辦理「新竹縣長候選人」提名登記。

國民黨現今掌握多數縣市長，但不少地區因地方首長任期將滿，也引起黨內人士競爭，就是要取得代表藍營參選的資格；其中，新竹縣長部分，原先陷入藍委林思銘、徐欣瑩、陳見賢的對決，經協調後林思銘宣布退選，但兩人最終無法達成共識，只好用黨中央規定的「民調七成、黨員投票三成」來對決。

值得注意的是，徐欣瑩指宜蘭、花蓮可用全民調，但為何新竹縣不行，她更點出陳見賢兼任國民黨新竹縣黨部主委，進一步質疑是「球員兼裁判」，使得陳見賢為此辭去主委；只是最終仍還是採取黨內規定比拚民調。

兩人上週五領表最後期限內，皆派人領表，而徐欣瑩辦公室仍喊話「堅持全民調，是對新竹縣民的尊重」；稍早獲最新消息，陳見賢辦公室今日透露，陳見賢將明日上午10時前往國民黨新竹縣黨部辦理「新竹縣長候選人」提名登記。









原文出處：快新聞／徐欣瑩快看！陳見賢明登記藍新竹縣長候選人 爭取提名資格

