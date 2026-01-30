徐欣瑩怒轟黑箱預告脫黨！陳見賢：照制度走

▲辭主委也沒用！徐欣瑩轟黑箱預告「要脫黨」陳見賢喊照規定走。（圖／（左）徐欣瑩臉書，（右）陳見賢臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨2026年新竹縣長初選協調再起波瀾，新竹縣副縣長陳見賢，供稱為了避嫌已請辭黨部主委職位陳見賢，不過，請辭動作仍無法化解同黨對手的不滿，徐欣瑩強力痛批黑箱初選，甚至預告不排除脫黨，對此陳見賢回應會遵照國民黨初選機制，登記參選，爭取黨的提名。

徐欣瑩陣營認為單純辭去主委，無法完全解除在黨內可能的優勢與影響力，更指出過去陳見賢身為黨部主委期間，曾利用黨務資源與資料推展相關動作，使得黨部運作被外界質疑與個人參選利益交織，這是她持續無法接受的核心問題之一。

面對徐欣瑩的質疑，陳見賢辦公室發言人田芮熙強調，截至目前為止新竹縣長人選已經由黨中央協調兩次，最後確定採取黨內初選機制來決定提名人選。田芮熙表示，陳見賢將依照黨章與規定登記參選，努力爭取黨的提名；有了制度，就會照著制度走，尊重初選結果，新竹縣一向是國民黨重要的執政重鎮，黨內長期保持高度團結，陳見賢最終目標是爭取提名、團結勝選。

國民黨中央表示，新竹縣長初選皆依制度辦理，秉持公平、公正、公開原則，強調「七三比」制度目的是兼顧社會民意與黨員權利，絕非為特定人選量身打造；黨中央尊重黨內同志意見，但也呼籲應在制度內理性溝通，以大局為重並維持團結，避免提前消耗戰力，共同守護黨內民主機制以應戰2026。

