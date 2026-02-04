徐欣瑩怒轟黨部「公器私用」反對黑箱初選 陳見賢陣營回擊：難道選情告急就羞辱制度和黨員？

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

國民黨新竹縣長初選提名頻頻擦出火花，立委徐欣瑩日前表態，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛；她更直指藍營新竹縣黨部公器私用、球員兼裁判，反對黑箱初選。陳見賢競選辦公室今（4）日回擊，這些形容是對新竹縣所有忠誠黨員最深沉的蔑視與傷害，她更反問徐欣瑩，難道因為無法獲得黨員認同，選情告急，就羞辱制度和黨員？

陳見賢陣營今痛批，徐欣瑩在黨最落魄時離開的人，現在到了選舉，才回過頭來羞辱一直守候黨部的承擔者，這就是徐口中的「公理」嗎？（圖／資料照）​​​​​​

陳見賢陣營發言人田芮熙表示，立委徐欣瑩陣營近日多次對國民黨新竹縣長初選制度提出質疑，甚至以「公器私用」、「霸凌」等極端言詞，抹黑國民黨與基層黨員，將黨員投票形容為「暗箱」、「人為操縱」。

田芮熙表示，徐陣營不斷將「黨員投票」形容為「暗」、是「人為操縱」，難道在徐委員眼中，新竹縣萬名自主黨員都是受人擺布的棋子？這種「順我者民主，逆我者黑箱」的心態，不僅是對黨內民主的否定，更是對長期守護國民黨基層同志的集體霸凌。

田芮熙說，在國民黨最艱困、黨產被凍結、基層黨部甚至發不出薪水的時刻，是陳見賢籌措資源，帶領黨工守住新竹縣的藍天，那當時徐委員身在何處？2017年陳見賢承擔主委重任時，徐委員正背棄國民黨、自創「民國黨」擔任主席，根本沒有參選主委的資格。她更指徐欣瑩，在黨最落魄時離開的人，現在到了選舉，才回過頭來羞辱一直守候黨部的承擔者，這就是徐口中的「公理」嗎？

田芮熙強調，初選時程與規則皆由中央黨部統一核定，陳見賢也依照規範，於2月2日公告日正式辭去主委職務，展現風骨與對制度的尊重，相關指控完全是無稽之談。

田芮熙強調，陳見賢過去九年如一日在基層服務、與黨員共患難，承擔與深耕態度，備受肯定；反觀徐委員身為現任立委，掌握大量資源，又有那麼多「友軍」隨之起舞，展開對陳見賢的各種抹黑攻擊，如今卻在制度面前自稱弱勢，令人難以理解；她更呼籲，應回歸政見討論與地方建設的願景，而非動輒以毀滅性的言論和手段，不斷抹黑與攻擊國民黨。

