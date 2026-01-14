徐欣瑩憂竹縣長初選採黨員投票恐「球員兼裁判」 國民黨：陳見賢登記就要請假

國民黨立委徐欣瑩。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

國民黨新竹縣長提名將啟動初選，未來將以七成民調、三成黨員投票決勝負。爭取提名的立委徐欣瑩今質疑，對手、新竹縣副縣長楊文科身兼新竹縣黨部主委，啟動黨員投票，恐怕難脫「球員兼裁判」之嫌，落人口實，惹人非議。

對此，黨副秘書長李哲華稍早回應，依照規定，只要登記參與初選後要立即請假，由中央派代理主委。

徐欣瑩表示，自己主張應採用全民調提名，以公平、公正、公開且科學方式找出最強人選，也符合如今在野陣營支持者們，以及廣大國人對本黨民主期待，但未獲黨中央同意，回歸初選採七成民調、三成黨員投票。

廣告 廣告

徐欣瑩說，民進黨初選砲火猛烈，但依然透過全民調決定人選，因全民調公平決定最強人選、選後大家才能團結，「民進黨可以，難道國民黨不行」？

徐欣瑩更舉例，2018年台中市長提名、2022年南投縣長提名均採全民調整合，最終不僅光復台中市，開啟至今八年的黃金執政；也成就國民黨如今在南投縣「一王二后」江山。

徐欣瑩說，戰友民眾黨前主席柯文哲首次角逐台北市長，也是與當時民進黨推出的前立委姚文智全民調整合，進而勝選。

徐欣瑩表示，2026年選戰是2028年前哨戰，如果沒能大贏，就會讓全國民眾期待的政黨輪替蒙上陰影，新竹縣雖不是激戰區，卻是絕不能輸的選區，找出最強候選人，守住新竹縣，不只是國民黨的責任，更是義務。

徐欣瑩仍呼籲，黨中央能再思量，採用全民調提名，讓國民黨員看到改革不走回頭路的決心，讓新竹縣民看到爭取最大公約數的做法，也讓白營戰友見識國民黨已然脫胎換骨，擁抱民意，通權達變，新竹縣市聯手，其利斷金。

更多太報報導

藍訂3月底完成22縣市長選舉提名 新竹縣辦初選、花蓮全民調、中宜週五協調

天公廟大典現藍中市長角力 韓國瑜稱江啟臣是換帖、鄭麗文強調楊瓊瓔「靈魂人物」

曝江啟臣、楊瓊瓔中市長選舉民調都贏何欣純 盧秀燕：盼藍月底前定人選