徐欣瑩批陳見賢「球員兼裁判」 白側翼憂藍內鬥恐讓綠營獲利

對初選爭議，陳見賢回應，身為黨員理應尊重黨的制度安排。 （翻攝陳見賢臉書）

國民黨新竹縣長黨內初選白熱化，現任副縣長、也是國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，及現任立委徐欣瑩兩人競爭激烈，其中陳見賢的爭議背景引發討論。新竹白營側翼臉書粉專「尚書大人真機靈」日前貼文表明支持徐欣瑩，批評國民黨若提名陳見賢，民眾黨挺不下去！該粉專稱，如陳見賢出線，會讓總統賴清德一路笑到2028，可能讓竹北市長鄭朝方撿大便宜。

臉書粉專「尚書大人真機靈」貼文，對藍營初選沒興趣，但現在社會大眾都很清楚，藍白合勝算才會大，但國民黨好歹也爭氣一點，不要找一個背景有爭議的人出來選縣長，這樣民眾黨是要如何合作？

廣告 廣告

該粉專表示，民眾黨的支持者都是高知識分子居多，難道真的要推陳見賢這樣的人來測試年輕支持者的忍耐力？而且陳見賢自己民調都已經一對一輸民進黨竹北市長鄭朝方了，還想推開放競選讓藍營多人參選，更質疑：「你真的跟鄭朝方沒有利益交換或是勾結嗎？」

徐欣瑩辦公室強調，其訴求並非制度之爭，而是「公平正義」。（翻攝徐欣瑩臉書）

該粉專指出，難怪最近綠營撿到槍，連總統賴清德都開心要提名鄭朝方，綠營側翼更歡天喜地覺得新竹縣已經快要到手了。該粉專強調，完全不認識立委徐欣瑩，也不認識陳見賢，只知道如果不提名徐欣瑩這種博士級人選，讓具爭議背景的陳見賢選新竹縣長的話，賴清德真的會一路笑到2028，嚴重程度真的不是開玩笑的。

由於陳、徐兩人對初選制度立場不同，國民黨中央已拍板定案。國民黨主席鄭麗文在中常會中裁示，新竹縣長初選將依黨規採取「七三制」，即7成民調、3成黨員投票。徐欣瑩隨後表示，自己最在意的是初選過程的公平性；陳見賢則回應，身為黨員理應尊重黨的制度安排。

另一方面，地方政壇人士分析，新竹縣為科技產業重鎮，選民結構相對理性，近年地方政治屢傳爭議，使「清廉、改革」成為選戰主軸。若民進黨正式提名鄭朝方，搭配賴清德主打的掃黑與改革路線，確實可能成為綠營翻轉新竹縣的重要契機。

針對初選制度爭議，徐欣瑩辦公室強調，其訴求並非制度之爭，而是「公平正義」。徐辦指出，陳見賢在宣布參選前後，仍以黨部主委身分掌握黨員資料，並運用黨部資源進行電話拜票、於群組攻擊其他有意參選的黨內同志，甚至使黨部淪為個人競選文宣的加工平台，形同「球員兼裁判」。正因這些頻繁且具爭議的行為，才持續主張以全民調方式進行初選，以確保競爭的公正性。

更多鏡週刊報導

新竹縣藍營陷「排黑」風暴 賴清德親征擬推清新牌強攻

每逢調動流言多3／獨家！警政署長張榮興重性格輕期別 資歷創新加心理素質才是王道

每逢調動流言多2／獨家！趙瑞華接高市警局長占地利人和之便 邱紹洲創新專業獲掌刑事局