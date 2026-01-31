徐欣瑩拋「不受黨內不公體制束縛」 鄭麗文低調回應

國民黨31日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文出席投票。（邱芊攝）

國民黨31日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文投票時，被問及有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩針對新竹市長初選表示，將義無反顧不再受限於黨內不公體制的束縛，此言一出，讓外界揣測她是否有可能退黨參選，此外還有立法院30日三讀《衛星廣播電視法》不過NCC直接稱未溯及既往「中天不適用」。不過，鄭麗文皆僅簡單回應「改天再聊」。

國民黨今舉行中常委投票，鄭麗文在投票後被問及，國民黨中央及新竹縣黨部，擬定「七三比」70％民調、30％黨員投票作業模式，徐欣瑩表達抗議指出，應回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛，會希望徐欣瑩還可以留黨嗎？

此外，賴清德總統呼籲藍白支持國防、總預算，還有立法院30日三讀《衛星廣播電視法》不過NCC直接稱未溯及既往「中天不適用」。對此，鄭麗文皆僅簡單回應「改天再聊」，隨後就快速下樓離開。

