徐欣瑩拚新竹縣長喊「開放參選」 國民黨：初選2/2公告

立委徐欣瑩(見圖)要求「開放參選」，國民黨中央說，新竹縣長初選提名2月2日公告。(記者陳逸寬攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央提名協調小組決定新竹縣長提名採初選方式辦理，但競爭者之一的國民黨立委徐欣瑩今天突然要求國民黨「開放參選」，對此，國民黨下午發出新聞稿指出，組發會已於28日發文新竹縣委員會，依函文核定的提名作業時程辦理，2月2日進行初選公告，函送內政部備查。

國民黨指出，有關新竹縣縣長選舉提名事宜，因本月14日第2次協調會議無法達成共識，依據提名特別辦法第6條規定，經協調而無法產生提名人選時，依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」相關規定辦理之，因此將於2月2日進行初選公告。

